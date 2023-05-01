Фото ⟩ Ведьмы разгуливали по улицам: в Эстонии отметили Вальпургиеву ночь

Активнее всего праздновали в Тарту: студенты традиционно в Вальпургиеву ночь временно забрали власть у мэра и веселились до раннего утра. Почти во всех студенческих обществах проходили вечеринки. На бульваре Вабадузе собрались тысячи студентов, чтобы насладиться концертом.

Все юные ведьмы собрались на празднование в замке Курессааре. Помимо ведьм, также ожидались волшебники, феи и всевозможные другие фантастические существа.

«Это была очень милая и веселая вечеринка ведьм! Все были в костюмах, даже ведущие вечера были одеты как старые ведьмы, они очень вжились в свои роли», - сказала одна из ведьм, присутствовавших на вечеринке.

Игры, соревнования, выбор лучшей ведьмы, разговоры о традициях, прыжки через костер - так прошла Вальпургиева ночь на острове.