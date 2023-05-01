Таллиннская больница открывает бесплатную консультационную линию «Отвечает акушерка»

Потребность в услуге возникла в связи с тем, что и вне времени, отведенного на прием пациентов, акушеркам ежедневно приходится отвечать на звонки и электронные письма, в которых люди описывают проблемы, с которыми столкнулись, и вопросы, которые их беспокоят.

«Если в ходе телефонной консультации будет принято решение, что пациентке следует прийти на обследование, проводящая консультацию акушерка сможет направить ее на прием более оперативно. Что касается прочих вопросов, то пациентки могут быть уверены, что получат по телефону компетентный совет», – объяснила принцип работы линии заведующая акушерской службой материнской консультации Восточно-Таллиннской центральной больницы Силья Стаалфельдт-Рахумяги.

Фото: Восточно-Таллиннская центральная больница

Бесплатный консультационный телефон также предусмотрен для медицинских центров, которым периодически может потребоваться совет специалиста или понадобиться направить пациента на обследование. «Наши акушерки обладают большим опытом, а при необходимости их также консультируют врачи. Медицина – это командная работа», – добавила Стаалфельдт-Рахумяги.

Сейчас на экстренный прием в женскую клинику также обращаются женщины, которые могли бы прийти на плановый прием акушерки. «Обратиться в отдел экстренной медицины можно круглосуточно, но всегда следует рассчитывать, что ждать приема придется долго. Первым делом пациент сдает анализы, результатов которых приходится ждать до полутора часов. Врач также не всегда может принять сразу, что, опять же, означает, что пациенту приходится ждать. Не всем пациентам фактически нужен приема, процесс может быть гораздо проще. Здесь и придет на помощь новый консультационный телефон», – рассказала заведующая акушерской службой материнской консультации Восточно-Таллиннской центральной больницы еще об одной причине создания консультационной линии.

Обратиться на консультационную линию могут люди со всей Эстонии.