Галерея ⟩ Отечественный весенний хит – черемша: что вкусного и полезного можно сейчас купить на рынке?

Отечественным весенним хитом на рыночных прилавках является черемша. Черемша была в ассортименте сразу у нескольких продавцов и, по их словам, они собрали ее у себя в огороде. Стоит напомнить, что черемша относится к природоохранным растениям III категории и ее нельзя собирать в лесу для продажи. Однако, если вы не знаете, где в природе растет черемша, ее можно приобрести на рынке.

На рынке пока нет свежего отечественного картофеля, также не найти огурцов и помидоров. За килограмм прошлогодней картошки придется выложить один евро. «Вчера продажи были лучше, сегодня люди уехали из города, да и погода не радует», – сказала торгующая картофелем женщина.