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Галерея ⟩ Отечественный весенний хит – черемша: что вкусного и полезного можно сейчас купить на рынке?

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В воскресенье около полудня на Пярнуском рынке особой суеты не наблюдалось. Продавцы объяснили это прохладной погодой и дополнительным выходным днем, из-за которого люди уехали из города. Журналисты решили посмотреть, какой местной продукцией сейчас торгуют на рынке.

Отечественным весенним хитом на рыночных прилавках является черемша. Черемша была в ассортименте сразу у нескольких продавцов и, по их словам, они собрали ее у себя в огороде. Стоит напомнить, что черемша относится к природоохранным растениям III категории и ее нельзя собирать в лесу для продажи. Однако, если вы не знаете, где в природе растет черемша, ее можно приобрести на рынке.

На рынке пока нет свежего отечественного картофеля, также не найти огурцов и помидоров. За килограмм прошлогодней картошки придется выложить один евро. «Вчера продажи были лучше, сегодня люди уехали из города, да и погода не радует», – сказала торгующая картофелем женщина.

По словам продавщицы весенних садовых цветов, по сравнению с прошлым годом, продажи сильно упали. Она связывает это с тем что люди отдают предпочтение цветам из супермаркетов, которые стоят дешевле. Также общее снижение покупательной способности больше влияет на продажи цветов, чем на продажи картофеля.

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