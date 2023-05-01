Опрос: две трети жителей Латвии не могут себя финансово обеспечить

Как свидетельствуют данные опроса, только 35% жителей Латвии уверены, что свою повседневную жизнь в финансовом аспекте способны обеспечить самостоятельно. Примерно столько же, или 37% указывают, что смогли бы сделать это лишь частично, а каждый четвертый (24%) признает, что полностью зависит от своего спутника жизни, членов семьи или помощи государства. Самодостаточными в финансовом плане чаще чувствуют себя жители в возрасте от 30 до 39 лет, а также люди в возрасте 60 лет и старше.

Фактор возраста не играет решающей роли в обеспечении финансовой независимости - судя по данным опроса, намного большее влияние оказывают вид деятельности и уровень доходов. Финансовую независимость чаще всего способны обеспечить работающие на полную ставку (42%), владельцы собственного бизнеса (38%) и пенсионеры (38%).

Чем меньше денег, тем чаще приходится полагаться на оказываемую другими поддержку или их вовлечение в свои обстоятельства: те, кто зарабатывает 1600 евро в месяц и больше, чувствуют себя уверенно в плане своей финансовой независимости, и эта уверенность даже втрое превосходит наблюдаемую в группе с низкими доходами.

В результатах исследования также наблюдаются различия по полам - у женщин финансовая зависимость от партнера, семьи или государственной поддержки больше, чем у мужчин, - 64% к 56%.