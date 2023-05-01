Эрдоган утверждает, что турецкая разведка убила лидера «Исламского государства» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что разведывательные службы страны выследили и убили лидера группировки «Исламское государство» Абу Хуссейна аль-Кураши. Независимого подтверждения его слов пока нет.
Эрдоган сказал об этом в интервью турецкому государственному телевидению. По его словам, операция по нейтрализации джихадиста состоялась в Сирии в субботу, а турецкая разведка MIT следила за Кураши длительное время.
Никаких дополнительных подробностей Эрдоган не сообщил, а независимого подтверждения его слов на данный момент нет.
Сирийские источники, на которые ссылается агентство Рейтер, сообщили, что операция была проведена около города Джандарис на севере Сирии, недалеко от границы с Турцией.
О назначении Кураши лидером ИГ группировка сообщила в конце прошлого года; его предшественник, которого также звали Кураши, был убит.
В феврале этого года американский спецназ выследил место, где скрывался предыдущий лидер ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. После перестрелки джихадист привел в действие взрывное устройство, в результатате чего он погиб вместе с членами своей семьи. Тогда президент США Джо Байден заявил, что во время этой операции была «устранена серьезнейшая террористическая угроза всему миру».
Сейчас в Турции в самом разгаре предвыборная кампания, президентские выборы пройдут 14 мая, причем, судя по опросам, у Эрдогана есть реальный шанс проиграть их.
Террористический «халифат» ИГ когда-то занимал территорию в 88 тыс. квадратных километров, от восточного Ирака до западной Сирии. Под игом террористов жило около восьми миллионов человек.
В 2017 и 2018 годах ИГ была разбита на поле боя, сначала в Ираке, а потом в Сирии. Однако группировка продолжает брать на себя ответственность за нападения, такие как взрыв шиитской мечети в городе Кундуз на севере Афганистана. В результате взрыва тогда погибли по меньшей мере 50 человек, этот теракт стал крупнейшим с момента вывода американских войск из страны.
В июле прошлого года ООН предупредила, что группировка по-прежнему представляет серьезную опасность. По некоторым подсчетам, в рядах ИГ состоят от 6 тыс. до 10 тыс. джихадистов в Сирии и Ираке, они находятся в основном в сельских районах и периодически совершают диверсии.
В других странах мира также присутствуют связанные с ИГ группировки. По данным ООН, наиболее активно они действуют в Афганистане, Сомали и в бассейне озера Чад.