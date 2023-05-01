Эрдоган утверждает, что турецкая разведка убила лидера «Исламского государства» в Сирии

Эрдоган сказал об этом в интервью турецкому государственному телевидению. По его словам, операция по нейтрализации джихадиста состоялась в Сирии в субботу, а турецкая разведка MIT следила за Кураши длительное время.

Никаких дополнительных подробностей Эрдоган не сообщил, а независимого подтверждения его слов на данный момент нет.

Сирийские источники, на которые ссылается агентство Рейтер, сообщили, что операция была проведена около города Джандарис на севере Сирии, недалеко от границы с Турцией.

О назначении Кураши лидером ИГ группировка сообщила в конце прошлого года; его предшественник, которого также звали Кураши, был убит.

В феврале этого года американский спецназ выследил место, где скрывался предыдущий лидер ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. После перестрелки джихадист привел в действие взрывное устройство, в результатате чего он погиб вместе с членами своей семьи. Тогда президент США Джо Байден заявил, что во время этой операции была «устранена серьезнейшая террористическая угроза всему миру».

Сейчас в Турции в самом разгаре предвыборная кампания, президентские выборы пройдут 14 мая, причем, судя по опросам, у Эрдогана есть реальный шанс проиграть их.