В Ласнамяэ продолжаются бесплатные занятия по скандинавской ходьбе

Тренировки в парке Паэ пройдут в мае 2, 9, 16, 23 и 30 числа, начало в 11.00 перед зданием районной управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). Участие и прокат инвентаря бесплатны.

В апреле тренировки проходили в парке Тондираба.

«Мы хотим предлагать жителям Ласнамяэ широкий спектр возможностей для занятий оздоровительным спортом и скоро начнем с тренировок по ходьбе с палками в парках нашего района», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.