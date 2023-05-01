В Ласнамяэ продолжаются бесплатные занятия по скандинавской ходьбе

В Ласнамяэ в мае продолжатся возобновленные в апреле бесплатные занятия по скандинавской ходьбе.
Тренировки в парке Паэ пройдут в мае 2, 9, 16, 23 и 30 числа, начало в 11.00 перед зданием районной управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). Участие и прокат инвентаря бесплатны.
В апреле тренировки проходили в парке Тондираба.
«Мы хотим предлагать жителям Ласнамяэ широкий спектр возможностей для занятий оздоровительным спортом и скоро начнем с тренировок по ходьбе с палками в парках нашего района», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Упражнения будут проходить на открытом воздухе, поэтому участников просят одеваться по погоде. При возникновении вопросов относительно тренировок информацию можно получить по телефону 645 7702.
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