Кто сказал, что холодно? Жители Эстонии уже открыли купальный сезон

В этот раз в фокусе Дней Супилинна были домашние кафе и детские представления. Также все желающие могли купить себе что-нибудь вкусное на ярмарке. Интерес горожан к этому мероприятию не ослабевает, и некоторые жители Тарту решили охладить свои разгоряченные тела в прохладной речной воде.

Предприниматель Айвар Клаос, который когда-то построил для себя сауну в стоявшем без дела прицепе, всегда выкатывает ее на берег реки, чтобы представить Клуб любителей зимнего плавания Супилинна. «Весной тоже хорошо потренироваться плавать в холодной воде. Чтобы быть готовым к зимним забавам», – сказал он.