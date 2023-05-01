В ближайшие годы из-за технологий и ИИ пропадет 26 млн рабочих мест

Мировые рынки труда готовятся к новой эре турбулентности. Технологии, такие как искусственный интеллект, сокращают потребность в офисных работников, в то же время увеличивая спрос на специалистов по технологиям и кибербезопасности, пишет dv.ee со ссылкой на Bloomberg.
Согласно отчету, составленному в понедельник на Всемирном экономическом форуме в Женеве, в результате внедрения ИИ, дигитализации и других экономических изменений, таких как переход на экологически чистую энергию и перераспределение цепочек поставок, в течение следующих пяти лет изменения затронут почти четверть всех рабочих мест.
Хотя в отчете отмечается, что ИИ приведет к «значительному сбою на рынке труда», чистое влияние все же останется положительным, поскольку вырастет занятость в сферах технологии управления, кибербезопасности и аналитики big data.
Около 75% опрошенных компаний заявили, что планируют внедрить технологии искусственного интеллекта в течение следующих пяти лет, и, по их прогнозам, это приведет к сокращению до 26 миллионов рабочих мест на административных и учетных должностях, таких как кассиры, продавцы билетов, бухгалтеры и т.д.