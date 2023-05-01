В ближайшие годы из-за технологий и ИИ пропадет 26 млн рабочих мест

Согласно отчету, составленному в понедельник на Всемирном экономическом форуме в Женеве, в результате внедрения ИИ, дигитализации и других экономических изменений, таких как переход на экологически чистую энергию и перераспределение цепочек поставок, в течение следующих пяти лет изменения затронут почти четверть всех рабочих мест.

Хотя в отчете отмечается, что ИИ приведет к «значительному сбою на рынке труда», чистое влияние все же останется положительным, поскольку вырастет занятость в сферах технологии управления, кибербезопасности и аналитики big data.