Алаталу: Западу все сложнее не замечать, что Путин в Украине идет по следам Гитлера

- Представители ВСУ 29 апреля заявили, что пожар на нефтебазе в оккупированном Севастополе является подготовкой к активным наступательным действиям украинской армии, которых все ожидают. Действительно ли такие дроновые атаки могут быть признаком скорого начала украинского контрнаступления, или же такие заявления больше похожи на меры психологического воздействия на противника, а на самом деле и время, и место этого наступления должны будут стать для агрессора большим сюрпризом?

- Конечно, такие операции должны всегда быть сюрпризом, и нам нечего тут гадать, когда именно Украина начнет это контрнаступление, завтра, послезавтра или позже. Нельзя забывать, что тут много зависит и от погоды.

С другой стороны, мы долгое время часто слышали, что Украине не хватало для такого контрнаступления оружия, но в самое последнее время стали поступать сообщения о том, что Украина получила одно, другое и третье. Эти сообщения показывают, что контрнаступления ВСУ действительно можно ждать в ближайшем будущем.

В этом есть своя логика, ведь если линия фронта будет оставаться на месте, это даст России возможность укрепить свои силы. Кроме того, Путин ведь только что подписал указ, согласно которому всем людям на оккупированных территориях нужно в принудительном порядке выдавать российские паспорта. Ясно, что этого допускать нельзя. Поэтому Украине нужно стараться действовать быстрее и идти до победного конца.