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Алаталу: Западу все сложнее не замечать, что Путин в Украине идет по следам Гитлера

Павел Соболев
, журналист
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  • Зеленский уже много раз заставал врага врасплох, так что у контрнаступления ВСУ есть шансы на успех
  • Своей поездкой в Мариуполь Путин точно скопировал Гитлера
  • Недомогание Эрдогана могло быть вызвано его нежеланием принимать Путина в Турции

Владимир Зеленский дал большое интервью скандинавским СМИ. Несмотря на свои надежды на успех предстоящего контрнаступления ВСУ, Зеленский сказал, что война может длиться десятилетиями и что другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем ждать Третьей мировой войны. О том, услышат ли западные страны этот призыв, получит ли Украина все необходимое для успешного контрнаступления, в студии Postimees порассуждал историк, политолог Тоомас Алаталу.

- Представители ВСУ 29 апреля заявили, что пожар на нефтебазе в оккупированном Севастополе является подготовкой к активным наступательным действиям украинской армии, которых все ожидают. Действительно ли такие дроновые атаки могут быть признаком скорого начала украинского контрнаступления, или же такие заявления больше похожи на меры психологического воздействия на противника, а на самом деле и время, и место этого наступления должны будут стать для агрессора большим сюрпризом?

- Конечно, такие операции должны всегда быть сюрпризом, и нам нечего тут гадать, когда именно Украина начнет это контрнаступление, завтра, послезавтра или позже. Нельзя забывать, что тут много зависит и от погоды.

С другой стороны, мы долгое время часто слышали, что Украине не хватало для такого контрнаступления оружия, но в самое последнее время стали поступать сообщения о том, что Украина получила одно, другое и третье. Эти сообщения показывают, что контрнаступления ВСУ действительно можно ждать в ближайшем будущем.

В этом есть своя логика, ведь если линия фронта будет оставаться на месте, это даст России возможность укрепить свои силы. Кроме того, Путин ведь только что подписал указ, согласно которому всем людям на оккупированных территориях нужно в принудительном порядке выдавать российские паспорта. Ясно, что этого допускать нельзя. Поэтому Украине нужно стараться действовать быстрее и идти до победного конца.

- Профессор Марк Галеотти, авторитетный эксперт по РФ, пишет в Sunday Times, что по политическим причинам Украине все труднее откладывать контрнаступление, однако оно вряд ли приведет к большим успехам, так как у Украины до сих пор нет надежной ПВО. При этом Запад поставил уже так много оружия Украине, что ждет каких-то действий, поэтому президенту Зеленскому нужно показать какие-то успехи, чтобы помощь Запада не ослабевала. Велика ли опасность того, что поспешное контрнаступление Украины может быстро захлебнуться?

- Это может случиться, но может и не случиться. Когда речь идет о такой большой войне, трудно давать точные прогнозы.

Владимир Зеленский уже проявил себя как очень талантливый политик, и, наверное, мы вправе ждать, что и в военной области он проявит свои таланты. До сих пор Зеленскому прекрасно удавалось использовать фактор неожиданности. У него много раз получалось сильно удивить противника.

Я бы сказал, что Зеленскому удается сделать так, чтобы мир играл по его правилам, чтобы мир делал ходы, которые выгодны Украине. Например, мы знаем, что не так давно с канала Fox News уволили ведущего Карлсона Такера, который, в общем, говорил о том, что не нужно так уж сильно помогать Украине. И вот теперь стало известно, что, оказывается, Зеленский общался и с владельцем Fox News, и с его сыном. Это очень хорошо показывает, как Зеленский умеет в нужный момент точно понять, что нужно сделать ради выгоды Украины.

При этом Зеленский сначала делает что-то важное, и только через 2-3 недели рассказывает об этом. Так что я бы сделал большую ставку на то, что мы в случае с этим контрнаступлением можем ждать очень умелых и эффективных действий со стороны президента Зеленского.

- Зеленский на днях в беседе со скандинавскими журналистами предупредил, что война может продолжаться годами или даже десятилетиями. Он сказал, что другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски Третьей мировой войны. Можно ли сказать, что большинство ведущих западных стран перспектива длящейся десятилетиями войны не устраивает, что они видят в Путине проблему, которую нельзя откладывать в долгий ящик, которую нужно решить по возможности быстрее?

- Самое главное, что мир действительно начал меняться. Обратим внимание, например, на недавний визит генсека НАТО в Киев. Да, страны НАТО сразу после начала агрессии начали помогать Киеву оружием, но первое лицо альянса в Украине долгое время не появлялось. И вот в апреле 2023 года генсек НАТО прибыл в Киев. Это очень хорошо показывает, как меняется отношение ведущих политиков мира к этой войне.

Почти всем ведущим политикам в мире ясно, что в войне России и Украины агрессором является Россия, но долгое время не все из них хотели об этом открыто говорить.

Почему-то не так часто обращается внимание на то, какие места Путин выбирал для посещения при своих поездках на оккупированные территории Украины. Ведь Путин в марте 2023 года впервые прибыл на эти территории, и он приехал в Мариуполь. Путин уже дважды приезжал на оккупированные территории, Гитлер делал это четыре раза, и первый раз он тоже прибыл в Мариуполь.

Это настолько точное совпадение, что, казалось бы, можно бы говорить днями и ночами о том, что Путин идет точно по следам Гитлера, но отчего-то это не делается. Потому что все-таки не все еще в мире до конца сообразили, что Путин - это именно современный Гитлер. Что касается агрессии в Украине, то Путин тут ведет себя в точности как Гитлер.

На Западе это не очень активно замечают, там больше заняты своими делами и проблемами, там не торопятся признать, что, по сути, сейчас уже идет мировая война. Однако очень отраден тот факт, что генсек НАТО Столтенберг побывал в Украине. Ничего ведь при этом не случилось, и это означает, что Россия признала право главы НАТО посещать страну, которая является противником России в войне, страну, против которой Россия совершила агрессию. Так что все не так страшно, как говорилось на Западе еще год тому назад.

- Ведущие издания ЮАР пишут, что власти этой страны пытаются убедить Кремль отказаться от идеи визита Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в Претории летом. Причина - в ордере на арест президента РФ, выданном МУС в Гааге. Утверждается, что Претория ведет переговоры с Москвой, предлагая Путину принять участие в саммите по видеосвязи, поскольку, как считают в правительстве ЮАР, в случае приезда Путина у властей страны нет альтернативы тому, чтобы его арестовать. Неужели Путин впрямь так рвется на саммит БРИКС, что нужно уговаривать его туда не ехать?

- Я бы тут напомнил, что не так давно сообщалось, что Путин собирается присутствовать на открытии атомной электростанции в Турции. Даже госпожа Захарова подтверждала такие планы. Но потом вдруг появились сообщения, что президент Эрдоган заболел.

Эрдоган пару дней не поправлялся, а потом на церемонии открытия объекта встретились турецкие и российские министры, но Путина там не было, президенты Турции и России приветствовали открытие объекта по видеосвязи. На месте их не было, поездки Путина в Турцию не случилось.

Тут можно задать вопрос: действительно ли Эрдоган заболел? Возможно, на самом деле между Путиным и Эрдоганом просто была договоренность, которая позволяла избежать прибытия Путина в Турцию.

Вспомним также, что когда суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, много говорилось, что ничего уж такого особенного в этом решении нет. Но вот прошло полтора месяца, и уже видно, что к этому решению в мире относятся очень серьезно. Настолько серьезно, что даже ЮАР, страна, которая в новой концепции внешней политики России занимает почетное место, не хочет видеть у себя Путина. В рядах БРИКС появилось определенное понимание, что с Путиным сейчас лучше не иметь дела.

Смотрите запись полной версии беседы!

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