В студии Postimees Тоомас Алаталу: что мешает Украине начать контрнаступление?

- Представители ВСУ 29 апреля заявили, что пожар на нефтебазе в оккупированном Севастополе является подготовкой к активным наступательным действиям украинской армии, которых все ожидают. Действительно ли такие дроновые атаки могут быть признаком скорого начала украинского контрнаступления, или же такие заявления больше похожи на меры психологического воздействия на противника, а на самом деле и время, и место этого наступления должны будут стать для агрессора большим сюрпризом?

- Профессор Марк Галеотти, авторитетный эксперт по РФ, пишет в Sunday Times, что по политическим причинам Украине все труднее откладывать контрнаступление, однако оно вряд ли приведет к большим успехам, так как у Украины до сих пор нет надежной ПВО. При этом Запад поставил уже так много оружия Украине, что ждет каких-то действий, поэтому президенту Зеленскому нужно показать какие-то успехи, чтобы помощь Запада не ослабевала. Велика ли опасность того, что поспешное контрнаступление Украины может быстро захлебнуться?

- Ведущие издания ЮАР пишут, что власти этой страны пытаются убедить Кремль отказаться от идеи визита Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в Претории летом. Причина - в ордере на арест президента РФ, выданном МУС в Гааге. Утверждается, что Претория ведет переговоры с Москвой, предлагая Путину принять участие в саммите по видеосвязи, поскольку, как считают в правительстве ЮАР, в случае приезда Путина у властей страны нет альтернативы тому, чтобы его арестовать. Неужели Путин впрямь так рвется на саммит БРИКС, что нужно уговаривать его туда не ехать?