Глава Operail: надеюсь, государство не заберет у нас десятки миллионов, чтобы залатать дыру в бюджете

По указанию собственника, то есть государства, Operail в начале года продала свой финский и арендный вагонный бизнес и прекратила перевозки грузов из России и Беларуси. По словам Тоомсалу, государство получило бы гораздо больше денег, если бы бизнес был продан целиком.

В то же время на банковском счете Operail есть десятки миллионов евро, вырученные от продажи парка вагонов, и Тоомсалу ждет указаний от новоиспеченного министра Кристена Михала, что делать с этими деньгами. Он надеется, что государство не будет забирать деньги, чтобы залатать дыру в бюджете, а вложит средства в Operail, чтобы продать компанию.