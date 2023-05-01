Национальному железнодорожному перевозчику Operail грозит приватизация. Однако в нынешнем состоянии никто не хочет покупать Operail, заявил в программе «Kuum tool» руководитель компании Рауль Тоомсалу, пишет Äripäev.
Глава Operail: надеюсь, государство не заберет у нас десятки миллионов, чтобы залатать дыру в бюджете
По указанию собственника, то есть государства, Operail в начале года продала свой финский и арендный вагонный бизнес и прекратила перевозки грузов из России и Беларуси. По словам Тоомсалу, государство получило бы гораздо больше денег, если бы бизнес был продан целиком.
В то же время на банковском счете Operail есть десятки миллионов евро, вырученные от продажи парка вагонов, и Тоомсалу ждет указаний от новоиспеченного министра Кристена Михала, что делать с этими деньгами. Он надеется, что государство не будет забирать деньги, чтобы залатать дыру в бюджете, а вложит средства в Operail, чтобы продать компанию.
Ключевые слова