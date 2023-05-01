Галерея ⟩ Легендарный эстонец потерпел поражение: победителем Большого забега вокруг озера Вильянди стал кениец

Соломон Гачока Кагимби пробежал дистанцию вокруг озера Вильянди за 36,14, результат Леонида Лацепова – 37,20. Третьим финишировал Олави Аллас, уступивший Лацепову 18 секунд. Объявивший о своем уходе из большого спорта четырехкратный победитель Вильяндиских озерных забегов Роман Фости на этот раз вынужден был смириться с четвертым местом: его время 38,12.