В понедельник 94-ый Большой забег вокруг озера Вильянди выиграл кениец Соломон Гачока Кагимби, а лучшим из эстонских участников стал Леонид Лацепов – он занял второе место.
Галерея ⟩ Легендарный эстонец потерпел поражение: победителем Большого забега вокруг озера Вильянди стал кениец
Соломон Гачока Кагимби пробежал дистанцию вокруг озера Вильянди за 36,14, результат Леонида Лацепова – 37,20. Третьим финишировал Олави Аллас, уступивший Лацепову 18 секунд. Объявивший о своем уходе из большого спорта четырехкратный победитель Вильяндиских озерных забегов Роман Фости на этот раз вынужден был смириться с четвертым местом: его время 38,12.
Из женщин со временем 43,05 финишировала всего неделю назад выигравшая Каунасский полумарафон Лаура Маазик, в общем зачете бега вокруг озера Вильянди она стала 33-ей. Второй из женщин с результатом 43,38 стала Пилле Хинн, а третье место заняла Лийс-Грете Арро – 45,08.
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