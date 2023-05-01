В прошлом году в Эстонии ощутимо подорожали уроки вождения

В то же время в Эстонии стоимость урока вождения за тот же период увеличилась на 3,8 и 10,5 процента соответственно.

В 2020 году среднегодовой темп изменения цен на уроки по вождению составил 1,6 процента, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем в 2019 году, когда тот же показатель составлял два процента. По данным Евростата, в 2021 году средний показатель стоимости урока вождения увеличился до 3,2 процента.

Среди стран ЕС наибольшее среднегодовое изменение цен на уроки по вождению, техосмотры, разрешения и проверки пригодности к эксплуатации было зафиксировано в прошлом году: 19,6% в Чешской Республике, 18% в Болгарии, 13,3% в Италии, 11,2% и 11,1% в Литве и Польше соответственно.

Однако Кипр был единственным государством-членом, зафиксировавшим снижение на 1,6 процента. Самые низкие показатели роста были в Хорватии – 0,2 процента, Греции – 0,7 процента и Ирландии – один процент.