Фото и видео ⟩ Королевская чета в Эстонии! Визит начался c торжественной приветственной церемонии

Их Величества король Швеции Карл XVI Густав и королева Швеции Сильвия прибыли в Эстонию с трехдневным государственным визитом. Президент Алар Карис и Сирье Карис встречают их на площади Вабадузе в 10:30.
На приветственной церемонии прозвучат государственные гимны Швеции и Эстонии, выстроится почетный караул, а король Швеции возложит венок к подножию монумента Победы в Освободительной войне.
Затем президентская чета и гости отправятся в Кадриорг, где состоится двусторонняя встреча, а королевская чета посадит дуб в парке Кадриорг. В 1929 году в этом парке посадил дуб король Швеции Густав V, а в 2018 году кронпринцесса Виктория и принц Даниэль.
Во вторник король и королева Швеции встретятся со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром («Ээсти 200») и премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ).
Во второй половине дня в церкви Нигулисте состоится праздничный концерт. Прозвучат произведения Эдуарда Тубина, Арво Пярта, Эркки-Свена Тюйра, Тыну Кырвитса, Кирилла Креэка и других эстонских композиторов. На концерте выступят Ханс Кристиан Аавик, Vox Clamantis, DuObsolute, камерный состав Эстонского национального симфонического оркестра, струнный оркестр Ваналиннаской образовательной коллегии и дирижеры Яан-Эйк Тульве, Каспар Мянд и Расмус Пуур.
В музее Нигулисте король и королева Швеции вместе с президентом Карисом и Сирье Карис посетят выставку «Михель Зиттов на севере? Диалог алтарных картин», которая является совместным исследовательским проектом Художественного музея Эстонии и музея Хельсингланда и посвящен двум работам периода Позднего Средневековья - таллиннского алтаря Страстей Христовых и алтарного складня на тему Святой родни из шведского Болльнеса.
Король и королева Швеции вместе с президентской четой Эстонии также посетят мемориал жертвам коммунизма Маарьямяэ и зажгут там поминальные свечи.
Программа на следующие дни
Среда, 3 мая
В среду утром президент Алар Карис и король Швеции Карл XVI Густав откроют эстонско-шведский бизнес-форум в культурном центре Kultuurikatel. Там выступят министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало («Ээсти 200») и министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форссел. С целью укрепления деловых связей между Эстонией и Швецией шведскую королевскую чету во время визита сопроводит бизнес-делегация.
Затем король и королева Швеции посетят гимназию Густава Адольфа и встретятся с учениками, изучающими шведский язык.
После этого король Швеции познакомится с учебным центром по кибербезопасности CR14 (Cyber Range), где расположены киберучебные поля НАТО и Эстонии.
Затем в Министерстве обороны состоится обсуждение политики безопасности под руководством министра обороны Эстонии Ханно Певкура (Партия реформ) и министра обороны Швеции Пола Йонссона. Во второй половине дня королевская чета возложит цветы к мемориалу «Прерванная линия» жертвам парома «Эстония».
Королева Сильвия и Сирье Карис, супруга Алара Кариса, посетят Центр Арво Пярта и Детскую деревню SOS в Кейла, поскольку Сирье Карис является патроном Детской деревни SOS в Эстонии.
Четверг, 4 мая
В четверг утром шведская королевская чета, президент Эстонии и их супруга отправятся поездом из Таллинна в Тарту. В 11:25 мэр Тарту Урмас Клаас (Партия реформ) встретит гостей на Ратушной площади, приглашены также все жители Тарту желающие поприветствовать королевскую чету.
От Ратушной площади гости пройдут к Тартускому университету, где их поприветствует ректор Тоомас Ассер. Вместе они прогуляются к памятнику Густаву II Адольфу.
Вместе с президентом Карисом король Швеции также посетит Центр Delta Тартуского университета. Они также отправятся в Эстонский университет естественных наук, где их примет ректор Юлле Яакма. Король Швеции также посадит дуб в дендрарии университета.
Королева Сильвия и супруга президента Эстонии Сирье Карис в четверг посетят семейный центр Таммисту недалеко от Тарту, принадлежащий Эстонскому фонду Agrenska.
В завершение визита президент Карис проведет для королевской четы экскурсию по Эстонскому национальному музею, одновременно с этим состоится торжественная церемония отъезда.
Государственный визит шведской королевской четы подтверждает тесную дружбу между Эстонией и Швецией и приходится на год, когда прошло полвека со дня восшествия на престол шведского короля Карла XVI Густава. В центре внимания государственного визита - укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны, укрепление экономических связей, возможности для зеленого и цифрового поворота, а также сотрудничество в области образования, науки и инноваций.
Министр иностранных дел Тобиас Бильстрем, министр обороны Пол Йонссон и министр международного сотрудничества в области развития и внешней торговли Йохан Форссел будут сопровождать королевскую пару в их визите в качестве представителей шведского правительства.