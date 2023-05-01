Завтра на площади Вабадузе можно встретить королевскую чету

Программа на следующие дни

Среда, 3 мая

В среду утром президент Алар Карис и король Швеции Карл XVI Густав откроют эстонско-шведский бизнес-форум в культурном центре Kultuurikatel. Там выступят министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало («Ээсти 200») и министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форссел. С целью укрепления деловых связей между Эстонией и Швецией шведскую королевскую чету во время визита сопроводит бизнес-делегация.

Затем король и королева Швеции посетят гимназию Густава Адольфа и встретятся с учениками, изучающими шведский язык.

После этого король Швеции познакомится с учебным центром по кибербезопасности CR14 (Cyber ​​Range), где расположены киберучебные поля НАТО и Эстонии.

Затем в Министерстве обороны состоится обсуждение политики безопасности под руководством министра обороны Эстонии Ханно Певкура (Партия реформ) и министра обороны Швеции Пола Йонссона. Во второй половине дня королевская чета возложит цветы к мемориалу «Прерванная линия» жертвам парома «Эстония».

Королева Сильвия и Сирье Карис, супруга Алара Кариса, посетят Центр Арво Пярта и Детскую деревню SOS в Кейла, поскольку Сирье Карис является патроном Детской деревни SOS в Эстонии.

Четверг, 4 мая

В четверг утром шведская королевская чета, президент Эстонии и их супруга отправятся поездом из Таллинна в Тарту. В 11:25 мэр Тарту Урмас Клаас (Партия реформ) встретит гостей на Ратушной площади, приглашены также все жители Тарту желающие поприветствовать королевскую чету.

От Ратушной площади гости пройдут к Тартускому университету, где их поприветствует ректор Тоомас Ассер. Вместе они прогуляются к памятнику Густаву II Адольфу.

Вместе с президентом Карисом король Швеции также посетит Центр Delta Тартуского университета. Они также отправятся в Эстонский университет естественных наук, где их примет ректор Юлле Яакма. Король Швеции также посадит дуб в дендрарии университета.

Королева Сильвия и супруга президента Эстонии Сирье Карис в четверг посетят семейный центр Таммисту недалеко от Тарту, принадлежащий Эстонскому фонду Agrenska.

В завершение визита президент Карис проведет для королевской четы экскурсию по Эстонскому национальному музею, одновременно с этим состоится торжественная церемония отъезда.

Государственный визит шведской королевской четы подтверждает тесную дружбу между Эстонией и Швецией и приходится на год, когда прошло полвека со дня восшествия на престол шведского короля Карла XVI Густава. В центре внимания государственного визита - укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны, укрепление экономических связей, возможности для зеленого и цифрового поворота, а также сотрудничество в области образования, науки и инноваций.

Министр иностранных дел Тобиас Бильстрем, министр обороны Пол Йонссон и министр международного сотрудничества в области развития и внешней торговли Йохан Форссел будут сопровождать королевскую пару в их визите в качестве представителей шведского правительства.