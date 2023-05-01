Что известно о новом массированном обстреле Украины российскими ракетами – втором за три дня

В ночь на понедельник российские силы во второй раз за последние три дня нанесли по Украине массированный удар, выпустив 18 ракет. По сообщению ВСУ, украинские силы ПВО уничтожили 15 из них. В Киеве ПВО полностью отразили атаку, но в Днепропетровской области несколько десятков человек получили ранения из-за попаданий ракет.

Около 02:30 ночи россияне атаковали Украину из самолетов стратегической авиации - «девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря», написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телеграм-канале.

По его словам, всего было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, украинские военные уничтожили 15 из них.

Воздушная тревога в Украине длилась около трех часов.

Попадание ракеты в Павлограде

Наиболее сильные разрушения пришлись на город Павлоград Днепропетровской области, расположенный на востоке страны в 100 с небольшим км от передовой на контролируемой украинской стороной территории.

На видео в соцсетях, появившихся ночью, видны яркие вспышки и взрывы. В некоторых российских телеграм-каналах в этой связи были предположения, что при обстреле пострадали украинские боеприпасы.

«Враг атаковал ракетами. Семь из них военные воздушного командования »Восток« сбили. Но есть и попадание», - написал ночью в телеграм-канале глава Днепропетровской области Сергей Лысак.