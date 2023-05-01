Postimees в Украине ⟩ Изувеченные тела и свадебные платья: будни Ирины, которая во время войны работает в морге Краматорска

Мать похоронили, а но дочь навсегда запомнила ту самую подготовку к похоронам. Спустя годы Ирина решила устроиться на работу в морг, чтобы заботиться об умерших. В морге Краматорской больницы она трудится уже девять лет. Сейчас Ирине 51 год. Ее должность – младшая медсестра.

Год назад, 8 апреля, российские войска обстреляли поезд с эвакуированными, стоявший на вокзале Краматорска. Погиб 61 человек. Несколько тел доставили в морг городской больницы. Точнее, части тел. Ирина сделала все, что смогла, чтобы убитые горем семьи смогли увидеть своих близких до того, как их похоронят.

Ирина. Фото: Vahur Laiapea

Например, Ирина набивала штанину материалом, чтобы создать иллюзию, что у человека есть нога. Она буквально латала разбитые черепа, склеивала сломанные части тел и перевязывала их бинтами. Одна погибшая запомнилась ей особенно. Это молодая женщина в свадебном платье. Над невестой Ирина работала особенно долго. Получилось ли красиво? Нет, так нельзя сказать.

В Украине есть обычай, если умирает молодая и незамужняя женщина, то ей в гроб кладут свадебное платье. Одно такое платье лежит на рабочем столе Ирины. Скоро в морг должны доставить Анжелику, молодую женщину. Это платье именно для нее.

Сейчас в морге Ирины пять покойников. Пожилой мужчина лежит на помосте для покойников, гроб для него уже готов. Ирина вложила связку ключей между его скрещенными пальцами. Это ключи от квартиры покойного, которые получают от него родственники.

Платье невесты готово. Фото: Vahur Laiapea

Это может показаться преувеличением, но я чувствую, что Ирина не только заботится об усопших, но и оберегает их. Она говорит о них ласково, с уважением. Мы стоим и разговариваем рядом с телом старика. Рука Ирины ненадолго скользит по телу и одежде умершего. Она как будто утешает и успокаивает его.