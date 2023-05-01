В России заявляют о диверсиях ⟩ В Брянской области прогремел взрыв на железной дороге, в Ленинградской области подорвали опоры ЛЭП

В Брянской области близ границ с Беларусью и Украиной в понедельник, 1 мая, произошел взрыв на железной дороге, пострадал товарный поезд, передает DW. «В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск - Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава», - сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его утверждению, в результате происшествия никто не пострадал. Движение на участке железной дороги приостановлено, на месте работают оперативные службы, написал Богомаз далее.

Baza: установлен подозреваемый в подрыве

ТАСС со ссылкой на РЖД сообщает о диверсии, которая привела к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда. В экстренных службах агентству заявили о пожаре, возникшем из-за схода с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем. «По словам нашего собеседника, от возгорания сохранены 70 вагонов, которые были оттянуты», - пишет далее российское государственное агентство.

A video from the crash site. There are unconfirmed reports the train derailed after an IED stuck to the rail exploded. pic.twitter.com/9m1V7n5DoN — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 1, 2023

Между тем, с соцсетях распространяются видео с места происшествия, на которых видно сильное возгорание. По данным Telegram-канала Baza, состав был гружен нефтепродуктами и пиломатериалами, он сошел с рельс из-за повреждения полотна. Кроме того, имеется подозреваемый в подрыве, это одетый в черное мужчина средних лет, передвигавшийся на велосипеде, пишет Baza. В связи с этим в Унечском районе объявлен план «Перехват», сообщается далее.

Подрыв опоры ЛЭП в Ленинградской области квалифицирован как диверсия

Также в ночь на 1 мая неизвестные подорвали опору линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области. На другой опоре обнаружили взрывное устройство, которое впоследствии сняли и обезвредили.

Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры нарушено не было, сеть переключили подстанцией в автоматическом режиме.

Подрыв опоры линии электропередачи стал поводом для уголовного разбирательства, сообщил губернатор Александр Дрозденко.