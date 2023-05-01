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ИСТОРИК ⟩ Автомобильный налог: действительно ли современное авто снизит негативное влияние на окружающую среду?

, историк
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Машины. Иллюстративное фото.
Машины. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman
  • Производство нового автомобиля - неблагоприятный для окружающей среды вид деятельности.
  • Чтобы показать разницу в эффективности между новыми и старыми автомобилям, необходимы исследования.
  • Налог на автомобиль должен быть гибким, в случае необходимости стоит делать исключения.

Будем честны, автомобильный налог для пополнения казны или прочих целей, таких как снижение углеродного следа, охраны природы и экономии ресурсов, - это разные вещи, к ним нельзя подходить одинаково. Сейчас в Эстонии принято считать, что новые автомобили должны быть предпочтительнее старых: купив новую машину, я сделал бы доброе дело и для окружающей среды. Однако это довольно странный способ помочь окружающей среде, пишет историк Рихо Парамонов.

Если целью является защита окружающей среды, то во всем мире следует сократить производство и продажу новых автомобилей, а людей направить на использование общественного транспорта, велосипедов и финских санок. Конечно, этого делать нельзя, ведь продажа новых автомобилей подобна набору эритроцитов, транспортирующих кислород в кровотоке экономики. Надо учитывать и региональную специфику: плохой климат, малолюдность, отсутствие общественного транспорта за пределами больших городов, а также исторические и культурные модели отношения к автомобилям и их использованию. Последние тоже не следует недооценивать, ведь для многих именно они определяют реакцию на автомобильный налог и другие правила использования автомобилей.

Если в случае налога на автомобили решительно вводится необходимость снижения выбросов CO2, я также хотел бы услышать об исследованиях, которые показывают, при каких условиях и в какое время новый автомобиль превосходит старый. Необходимы более комплексные исследования и анализ, которые должны проводиться независимыми исследовательскими подразделениями, а не самими производителями автомобилей. Не то чтобы вы должны сомневаться в преимуществе новых автомобилей перед старыми, но для того, чтобы понять масштабы проблемы, касающейся воздействия на окружающую среду, все же нужны соответствующие исходные данные.

Новый автомобиль (включая электромобиль) нужно сначала произвести. Создание автомобиля уже является экологически враждебной деятельностью, и я предполагаю, что в новых автомобилях также больше всевозможных прекрасных материалов и технологий, которые не возникают сами по себе. Производство более экономичного и экологичного автомобиля требует все более технически сложных и порой, к сожалению, весьма сомнительных решений.

Приведу в пример систему под названием EGR (рециркуляция выхлопных газов), которая была введена несколько десятилетий назад и частично направляет выхлопные газы обратно в двигатель с целью их уменьшения. Звучит хорошо, но, к сожалению, тысячи автовладельцев (особенно тех, кто ездит мало и спокойно) сталкивались с проблемой EGR: она не надежна и засоряет двигатель, что может сократить ресурс автомобиля и стать причиной серьезной поломки. Поскольку ремонт стоит дорого, некоторые автовладельцы предпочитают просто выкидывать EGR. Наверное, нет смысла отмечать, что в обоих случаях загрязнение не уменьшится, а расход топлива увеличится.

В то время как несколько десятилетий назад автомобили производились на долгий срок, ожидается, что срок службы современных автомобилей будет гораздо более ограниченным. 

К сожалению, числовые показатели, на основании которых мы ранжируем автомобили, являются данными производителя на бумаге и со временем меняются. Детали перестают функционировать должным образом. Рано или поздно системы приходится ремонтировать, или, скорее, полностью заменять. Однако это дорого, и автовладелец может захотеть найти более доступную альтернативу, которая, к сожалению, не совпадает с предписанием производителя автомобиля и, следовательно, с защитой окружающей среды. Не исключено, что выбросы полусовременного автомобиля могут быть ниже, чем у правильно обслуживаемого более старого автомобиля.

В то время как несколько десятилетий назад автомобили производились на долгий срок, ожидается, что срок службы современных автомобилей будет гораздо более ограниченным. Цикл производства никогда не остановится.

Каким бы ни был автомобильный налог, он мог бы быть гибким и при необходимости меняться.

Сложно представить причину, по которой я должен обменять свою старую, но приличную машину на новую, тем более, что я мало вожу. По заявлению производителя, она выбрасывает всего на 20-25 грамм СО2 на километр больше, чем аналогичная новая. В конце концов, есть также автомобили для хобби - важная часть автомобильной культуры - мощные и дорогие, но на них почти не ездят. Помимо железа, важна еще манера вождения, пробег и прочее.

В 1930-е годы велись острые дискуссии о том, какие автомобили следует ввозить в Эстонию. Удивительно, но в спор вмешались милитаристы, утверждавшие, что в здешних непростых условиях во время войны маленьким и плохим машинам делать нечего. Они оказались правы. В настоящее время принято глобальное направление перехода на электромобили. Но что с ними делать, если электричество вновь подорожает или по каким-то причинам его не окажется вовсе? Кроме того, всевозможные социально-экономические аспекты. В ситуации, когда в деревне закроется местный магазин и библиотека, можно рассчитывать только на автомобиль. Автомобиль можно назвать опорой региональной политики.

При планировании транспортной политики мы должны рассмотреть все подобные вопросы. Каким бы ни был автомобильный налог, он может быть гибким, способным при необходимости меняться. Возраст не обязательно является проблемой, а все, что выглядит хорошо на бумаге, в жизни может оказаться просто нереальным.

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