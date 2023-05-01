ИСТОРИК ⟩ Автомобильный налог: действительно ли современное авто снизит негативное влияние на окружающую среду?

Если целью является защита окружающей среды, то во всем мире следует сократить производство и продажу новых автомобилей, а людей направить на использование общественного транспорта, велосипедов и финских санок. Конечно, этого делать нельзя, ведь продажа новых автомобилей подобна набору эритроцитов, транспортирующих кислород в кровотоке экономики. Надо учитывать и региональную специфику: плохой климат, малолюдность, отсутствие общественного транспорта за пределами больших городов, а также исторические и культурные модели отношения к автомобилям и их использованию. Последние тоже не следует недооценивать, ведь для многих именно они определяют реакцию на автомобильный налог и другие правила использования автомобилей.

Если в случае налога на автомобили решительно вводится необходимость снижения выбросов CO2, я также хотел бы услышать об исследованиях, которые показывают, при каких условиях и в какое время новый автомобиль превосходит старый. Необходимы более комплексные исследования и анализ, которые должны проводиться независимыми исследовательскими подразделениями, а не самими производителями автомобилей. Не то чтобы вы должны сомневаться в преимуществе новых автомобилей перед старыми, но для того, чтобы понять масштабы проблемы, касающейся воздействия на окружающую среду, все же нужны соответствующие исходные данные.