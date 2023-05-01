ИСТОРИК ⟩ Автомобильный налог: действительно ли современное авто снизит негативное влияние на окружающую среду?

Приведу в пример систему под названием EGR (рециркуляция выхлопных газов), которая была введена несколько десятилетий назад и частично направляет выхлопные газы обратно в двигатель с целью их уменьшения. Звучит хорошо, но, к сожалению, тысячи автовладельцев (особенно тех, кто ездит мало и спокойно) сталкивались с проблемой EGR: она не надежна и засоряет двигатель, что может сократить ресурс автомобиля и стать причиной серьезной поломки. Поскольку ремонт стоит дорого, некоторые автовладельцы предпочитают просто выкидывать EGR. Наверное, нет смысла отмечать, что в обоих случаях загрязнение не уменьшится, а расход топлива увеличится.
В то время как несколько десятилетий назад автомобили производились на долгий срок, ожидается, что срок службы современных автомобилей будет гораздо более ограниченным.
К сожалению, числовые показатели, на основании которых мы ранжируем автомобили, являются данными производителя на бумаге и со временем меняются. Детали перестают функционировать должным образом. Рано или поздно системы приходится ремонтировать, или, скорее, полностью заменять. Однако это дорого, и автовладелец может захотеть найти более доступную альтернативу, которая, к сожалению, не совпадает с предписанием производителя автомобиля и, следовательно, с защитой окружающей среды. Не исключено, что выбросы полусовременного автомобиля могут быть ниже, чем у правильно обслуживаемого более старого автомобиля.
В то время как несколько десятилетий назад автомобили производились на долгий срок, ожидается, что срок службы современных автомобилей будет гораздо более ограниченным. Цикл производства никогда не остановится.