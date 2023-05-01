Фото и видео ⟩ «Или Путин, или Россия»: в Чите прошел митинг за мир

«В Уголовный кодекс приняты статьи, которые может сами по себе сформулированы еще более-менее корректно, но на практике массу людей наказывают просто за лозунги "Миру - мир", "Нет войне", - заявил адвокат, представитель общественного объединения «Гражданская солидарность» Александр Жданов, - а пропагандистам дали зелёный свет: по телевизору орут такую дичь, которую раньше вообразить было невозможно. Вот тот же Гурулtв кричит: "Давайте наносить ядерный удар", все его поддерживают, но если это произойдет, погибнет 90% населения. Сейчас вовсю идут ухудшения: буквально каждый месяц что-то да происходит. Пока у власти Путин, стране лучше не будет. Вопрос стоит так: или Путин, или Россия».