Фото и видео ⟩ «Или Путин, или Россия»: в Чите прошел митинг за мир

В нескольких городах России сегодня, 1 мая, прошли антивоенные акции.
В Чите КПРФ провела митинг за мир. Участники акции заявили, что качество жизни в регионе ухудшилось, и потребовали отставки губернатора Забайкальского края Александра Осипова.
Члены местного отделения КПРФ также отметили, что матерям и женам военных никто не помогает. Их семьи часто остаются без света или без дров.
Представитель общественного движения «Гражданская солидарность» юрист Александр Жданов выступил с речью против Путина, пишет «Сибирь.Реалии».
«В Уголовный кодекс приняты статьи, которые может сами по себе сформулированы еще более-менее корректно, но на практике массу людей наказывают просто за лозунги "Миру - мир", "Нет войне", - заявил адвокат, представитель общественного объединения «Гражданская солидарность» Александр Жданов, - а пропагандистам дали зелёный свет: по телевизору орут такую дичь, которую раньше вообразить было невозможно. Вот тот же Гурулtв кричит: "Давайте наносить ядерный удар", все его поддерживают, но если это произойдет, погибнет 90% населения. Сейчас вовсю идут ухудшения: буквально каждый месяц что-то да происходит. Пока у власти Путин, стране лучше не будет. Вопрос стоит так: или Путин, или Россия».
Местная администрация не согласовала митинг в центре Читы, а членам профсоюзов запретили участвовать в акции. В итоге митинг провели на окраине города, пришло несколько десятков человек.
Акции в других городах
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга за пикет с антивоенным плакатом «Мир! Труд! Май!» и зачеркнутой Z задержали Сергея Тужилова, его увезли в 76-й отдел полиции, передает «Радио Свобода».
В Екатеринбурге прошло сразу несколько акций. Сестер Анну и Надежду Сайфутдиновых одновременно вышли на одиночные пикеты с антивоенными плакатами «Миру - мир». Их задержали и увезли в отдел полиции, где на Надежду составили протокол по митинговой статье, а на ее сестру — по статье о дискредитации армии из-за того, что она, по версии полицейских, сказала во время задержания фразу «Россия бомбит Украину». Также в Екатеринбурге на пикет с плакатом «Миру - мир. Нет войне» вышла Татьяна Камчатова. Ее задержали и увезли в отдел полиции, а позже отпустили, оформив протокол о повторной дискредитации армии.
В Казани с антивоенным плакатом «Миру - мир, нет войне, свободу политзаключенным» вышел Наиль Мухаметшин. Его отвезли в отдел полиции.