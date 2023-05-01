Резня на школьном стадионе в Арукюла: подозреваемый взят под стражу на два месяца

«Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Наталия Мийлвеэ ходатайствовала перед Харьюским уездным судом о заключении подозреваемого под стражу. Суд согласился с прокуратурой и счел, что, находясь на свободе, подозреваемый может совершить новые преступление. Поэтому суд считает обоснованным содержание его под стражей сроком на два месяца», - прокомментировала прокуратура.

Помимо 19-летнего молодого человека, который скончался на месте происшествия, пострадала 17-летняя девушка, ее скорая помощь отвезла в больницу. Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Мадис Аллак сказал, что позже пострадавшую отпустили на домашнее лечение.

«По предварительной информации, на школьном стадионе находились пятеро знакомых друг другу молодых людей. Когда прибыл полицейский патруль, на стадионе находились четверо молодых людей - один тяжелораненый юноша и одна раненая девушка, а также двое молодых людей, которые пытались сами оказать первую помощь тяжелораненому юноше, пока не приехали медики. К сожалению, раны молодого человека были настолько серьезными, что он скончался на месте», - сказал Аллак.

18-летнего подозреваемого - того самого пятого человека из компании - патруль с собакой обнаружил в 00:32 в нескольких улицах от стадиона. «Молодой человек был пьян и не подчинялся приказам полиции, и для его задержания пришлось применить силу», - сказал Аллак.