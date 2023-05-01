Фото ⟩ Эстонский военный контингент в Ираке приступил к работе

«Несмотря на быструю переброску и скоротечный характер подготовки, сегодня мы более чем готовы сменить голландцев», – сказал командир контингента подполковник Мартин Абрам после снятия и передачи флага Нидерландов командиру эстонской пехотной роты Estcoy-18 майору Аллару Олеску.

Подполковник добавил, что союзники ждали эстонских военных с нетерпением и оказали им всестороннюю поддержку. По его словам, такой прием говорит о высокой оценке Сил обороны, которая была заслужена в ходе прежнего сотрудничества с союзниками. С другой стороны, поэтому на контингент возложены большие ожидания и поэтому он будет находиться под пристальным вниманием с самого начала своей смены.

Эстонский контингент сформирован на базе неполной пехотной роты Скаутского батальона Estcoy-18. Подразделение и другие коалиционные силы развернуты на авиабазе Эрбиль.

Вооруженные силы Нидерландов участвовали в операции Inherent Resolve на протяжении последних восьми лет. Голландский контингент был сформирован на базе штурмовых частей Stoottroepen, он отвечал за подготовку местного персонала и выполнение задач, за которые теперь отвечают военнослужащие Сил обороны. Численность эстонского контингента аналогична голландскому.