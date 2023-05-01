В России судят за «терроризм» украинских гражданских. Почему их так трудно освободить?

Ни в одном из описанных выше случаев Красный Крест не подтвердил, что эти люди находятся в российской тюрьме. Хотя они именно там.

«Помним обо всех. Вернем каждого и каждую», - написал президент Владимир Зеленский после Пасхального обмена пленными 16 апреля.

В этих словах - большая надежда для семьи Янины Акуловой, для Ольги Голубевой и ее сына, для Ирины Горловой и для десятков тысяч других украинцев, чьи родные стали гражданскими заложниками, военнопленными и обвиняемыми в России. Многие из них пережили пытки и жестокое обращение.

«Я очень надеюсь, что нашими мужчинами занимаются. Не знаю, решается ли их вопрос на официальном уровне. Освободят ли их или обменяют, или мой сын больше никогда не увидит отца? Мне страшно это говорить. Но если этого не делать - такое может произойти. Вся надежда на обмен», - говорит Ольга Голубева.

Она добавляет, что не ожидает никакой человечности или справедливости от российской системы.

Все суды по выбору меры пресечения для обвиняемых в России украинцев были закрыты для СМИ и общественности. Любая съемка была запрещена. Российское законодательство запрещает адвокатам комментировать публично суть дела.