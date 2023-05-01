ВМС Швеции и Финляндии приведены в состоние повышенной готовности из-за российских кораблей

Российские надводные корабли были замечены вблизи ветряных электростанций и подводных силовых кабелей.

«Мы убеждены, что Россия сделала это, каким-то образом нанесла цели на карту», – заявила Iltalehte командующая ВМС Швеции адмирал Ева Скоог Хаслум.

На вопрос о том, существует ли риск, что россияне будут саботировать и уничтожать, например, подводные электрические кабели, она ответила: «Безусловно. Это один из способов проведения операции против нас».

Она отметила, что поскольку российская атака на энергетические сети возможна, шведский флот находится в состоянии повышенной готовности к предотвращению диверсий.