ВМС Швеции и Финляндии приведены в состоние повышенной готовности из-за российских кораблей

Военно-морские силы Швеции и Финляндии приведены в состояние повышенной готовности для предотвращения возможной российской атаки на энергетические сети стран. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на финское издание Iltalehte.
Российские надводные корабли были замечены вблизи ветряных электростанций и подводных силовых кабелей.
«Мы убеждены, что Россия сделала это, каким-то образом нанесла цели на карту», – заявила Iltalehte командующая ВМС Швеции адмирал Ева Скоог Хаслум.
На вопрос о том, существует ли риск, что россияне будут саботировать и уничтожать, например, подводные электрические кабели, она ответила: «Безусловно. Это один из способов проведения операции против нас».
Она отметила, что поскольку российская атака на энергетические сети возможна, шведский флот находится в состоянии повышенной готовности к предотвращению диверсий.
«Поэтому мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и продемонстрировать нашу волю к самообороне», - добавила Скоог Хаслум.