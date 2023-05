Лучшим эстонским жанровым фильмом на фестивале фильмов ужасов признана картина «Ребенок-машина»

Жюри отметило также анимационный фильм «Вульвина, королева экстаза» (Vulvina Queen Of Ecstasy, 2022), создатели Мэри Янко, Клеманс Андре, Навель Бахаму, Минг Чие Чанг, Тео Гийо, а также фильм ужасов «Луна Курента: Ритуал» (The Moon of the Kurent: The Ritual, 2022) словенского режиссера Томажа Горкича.