Лучшим эстонским жанровым фильмом на фестивале фильмов ужасов признана картина «Ребенок-машина»

Конкурс короткометражных фильмов имени Жоржа Мельеса выиграла картина голландского режиссера Нильса Буржонье «Взаперти».

«За создание жутковатой атмосферы для анализа углубляющегося разрыва между поколениями и взаимного непонимания посредством сильного и целостного видения», - подытожило жюри, в состав которого входили Маарья Хиндоалла, Йонас Труканас и Рауль Кирсима.

Фильм-победитель будет претендовать на звание лучшего фантастического фильма Европы.

Жюри отметило также анимационный фильм «Вульвина, королева экстаза» (Vulvina Queen Of Ecstasy, 2022), создатели Мэри Янко, Клеманс Андре, Навель Бахаму, Минг Чие Чанг, Тео Гийо, а также фильм ужасов «Луна Курента: Ритуал» (The Moon of the Kurent: The Ritual, 2022) словенского режиссера Томажа Горкича.

Приз «Навигатор Пиркс» за лучший научно-фантастический фильм фестиваля также остался в Эстонии – он достался «Часовому» Танеля Тоома.

«Хорошо продуманный криминальный фильм, действие которого происходит в постапокалиптическом мире. С постепенно раскрывающимися подробностями, которые заставляют зрителей постоянно переоценивать то, что они видели раньше. Хорошая и приятно сдержанная игра актеров, четко прорисованные персонажи. Достаточно стереотипные, чтобы дать зрителю за что-то зацепиться. Созданное с помощью ограниченных ресурсов впечатляющее визуальное пространство, которое поддерживает повествование и фоновая музыка, усиливающая напряжение. И, конечно же, внимание, обращенное на одну маленькую деталь, которую можно неоднократно увидеть на протяжении всего фильма, значение и важность которой становится понятной зрителю чуть раньше главного героя», - отметило жюри Эстонской ассоциации научной фантастики. В состав жюри вошли Йоэль Янс, Юри Каллас и Калвер Тамм.

В программе Хаапсалуского фестиваля фильмов ужасов и фантастики было около 30 полнометражных фильмов ужасов, фантастики и триллеров, а также несколько сборников короткометражных фильмов.

По предварительным данным, фестиваль собрал почти 4400 посещений, это больше, чем в прошлом году.