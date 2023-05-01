Выходит марка с изображением обломков найденного в Таллинне ганзейского когга.

Один из крупнейших в Европе средневековый остов судна, обнаруженный в Таллинне на стройке офисного здания на улице Лоотси весной прошлого года, представляет собой интересную находку как для эстонской, так и для европейской корабельной археологии.

Очень хорошо сохранившийся средневековый торговый когг содержит сотни находок, в том числе некоторые чрезвычайно редкие предметы, например, металлический компас и его роза ветров, которые были обнаружены в кормовой части судна, а также обнаруженная в трюме смола вместе с останками корабельных крыс. Корабль и находки открывают новую главу в изучении средневекового мореплавания и дополняют известную ранее картину ганзейской торговли на Балтийском море.

Презентация марки состоится во вторник, марку представит председатель правления Omniva Марто Мяги на морском форуме в Таллиннском Морском музее.

Оформил марку Роман Маткевич, она напечатана в типографии Vaba Maa. Тираж марки 25 000 экземпляров, ее номинальная стоимость 1,30 евро. Конверт первого дня и максимальная карта продаются в интернет-магазине Omniva и в почтовых отделениях по всей Эстонии. Гашение первого дня состоится на почтамте Тоомпеа в Таллинне (Lossi plats , 4).

Дендрохронологические исследования показали, что самые старые части корабля датируются 1363 годом. Поскольку перевозившиеся на корабле в качестве груза дубовые бревна частично сохранились, взятые пробы показали, что судно, вероятно, затонуло около 1375 года. Судно имеет длину 24,5 метра, ширину девять метров и высоту четыре метра и весит 97,7 тонны. Обломки корабля находились в земле примерно на 1,5 метра ниже поверхности.

С лета 2022 года обломки средневекового когга находятся на территории Летной гавани а Эстонского морского музея, где они проходят консервацию, а затем будут выставлены в новом корабельном зале музея.