Менеджер эстонской компании о четырехдневной рабочей неделе: опыт показывает, что это выполнимо

Например, следует установить, является ли выходной день полностью свободным, или это будет день учебы, день концентрации или что-нибудь еще. Также важно определить, кого можно тревожить на пятый день и по каким вопросам, какие изменения будут внесены в организацию труда в оставшиеся четыре дня, чтобы работа по-прежнему выполнялась.

«Сотрудники должны четко понимать, что от них ожидается и какие средства находятся в их распоряжении для достижения своих целей - могут ли они отменить встречи, отказаться от дополнительных задач, больше работать из дома. Точно так же работодатели должны понимать, чего ожидают сотрудники. К примеру, если четырехдневная рабочая неделя включает в себя один полностью свободный день, нужно понимать, что работники не хотят, чтобы в этот день их засыпали рабочими письмами», - сказал Пыллумяэ.

Работа должна быть измеримой

Поскольку в случае сокращения продолжительности рабочего дня ожидания в отношении достижимых результатов не уменьшаются, один из секретов успеха новой организации труда заключается в четких измерениях и конкретном понимании того, когда сделана работа. По словам Пыллумяэ, чем абстрактнее чья-то роль или чем шире круг задач, тем больше вероятность того, что какие-то важные темы останутся незамеченными, или люди всегда будут чувствовать, что должны делать больше, и поэтому не решатся брать выходной.