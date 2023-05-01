Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 1 мая: аукцион по сбору средств для ВСУ, начинаем Год движения с экскурса в историю, столичные школьники провели уникальный фестиваль и вышивка крестиком как арт-инсталляция
Сегодня в выпуске:
- За год с начала войны жители нашей страны пожертвовали на нужды украинской армии несколько миллионов евро. Одним из способов сбора средств являются аукционы, на одном из которых побывала наша съемочная группа
- Сообщения по Эстонии: как будут доплачивать детские пособия, трагическое убийство молодого человека и когда появится единый кредитный реестр?
- 2023-й год объявлен в Эстонии годом движения. Какие интересные способы физической активности предложили в Эстонском музее под открытым небом?
- Учащиеся нескольких столичных школ решили заняться шоу-бизнесом, чтобы не только отлично потусоваться не на квартире, а в большом помещении, но и дать шанс своим друзьям выступить перед публикой. Первый фестиваль, посвященный уличной культуре и музыке, посетила наша корреспондент.
- Международная панорама: японский футуристический робо-рюкзак, как 13-летний подросток спас целый автобус со школьниками и первомайские демонстрации в разных мира
- Вышивка крестиком завоёвывает города! Испанская мастерица начинала, как и все - с салфеток и постельного белья. а сейчас ее произведения украшают фасады многоэтажных зданий.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 1 мая.