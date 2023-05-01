Эксперт: эти четыре изменения сейчас влияют на арендный рынок

Некоторые прошлогодние изменения на арендном рынке неизбежно остались и в этом году. К сожалению, они носят негативный характер, причем основное влияние оказывают экономические условия жизни. Генеральный директор и соучредитель Rendin Ален Аун дает обзор того, что нужно знать о сегодняшнем рынке аренды.
Признаки указывают на рост неуплат
«Уже прошлой осенью мы видели, как ухудшилось экономическое положение арендаторов, что увеличило риск возникновения у них проблем с оплатой квартплаты и/или коммунальных платежей. Исследование Norstat подтверждает, что забеспокоились и арендодатели. Они считают, что проблемы с платежами стали все более и более вероятными из-за роста стоимости жизни», - говорит Аун.
Около 3000 человек в месяц хотят снять квартиру через Rendin. При подаче заявления они должны пройти проверку биографических данных. Как правило, это автоматическое действие, но по разным причинам алгоритм направляет арендаторов на дополнительную проверку.
«Наш алгоритм проверки биографических данных выявляет все больше и больше несоответствий между общедоступными данными о невыплатах кандидатов и их реальными финансовыми возможностями. Доходы и ежемесячные обязательства многих людей не позволяют им покрыть расходы на аренду желаемого жилья, - объясняет генеральный директор Rendin. - Если полгода назад дополнительную проверку не проходила треть людей, то сейчас их число увеличилось до сорока процентов».
«Наши данные показывают, что количество неуплат явно увеличивается. В то же время в общедоступных реестрах по умолчанию пока не отражена вся картина. Из-за этого независимым арендодателям и маклерам особенно сложно получить информацию и оценить риски арендаторов», - говорит Аун.
Арендная плата, наряду с инфляцией, является источником риска
Спрос на аренду квартир несколько снизился, а рост цен остановился. Также произошла коррекция на 15% в сторону снижения средней цены аренды по сравнению с пиковым периодом в конце лета/начале прошлого года.
«Однако уровень цен высок. Добавим к этому общую инфляцию, которая затрагивает практически все сферы и сильно влияет на расходы людей. В общем, это все еще источник рисков», - говорит Аун о проблемах с платежами.
Глава Rendin добавляет: риск усугубляется ожиданием арендодателями высоких цен на аренду. «Некоторые из них готовы "вылавливать" отдельных кандидатов, которые согласятся подписать контракт с арендной платой выше рыночной. В то же время они не осознают, что объявление с почти несуществующим числом кандидатов - это явный признак того, что что-то не так», - поясняет он.
«Мы видели на рынке случаи, когда арендатор, у которого есть финансовые проблемы, подавал заявку на квартиру с завышенной ценой, получив отказ от других арендодателей. Чтобы покрыть высокие начальные расходы (арендная плата за первый месяц, депозит, комиссия маклера/договора и т.д.), арендатор берет предназначенный для этой цели срочный кредит», - объясняет Аун.
Euribor также влияет на арендаторов
Euribor, который стал расти в прошлом году, поставил в затруднительное положение арендодателей, чьи кредитные платежи за аренду недвижимости выросли как на дрожжах. Однако меньше всего говорят о влиянии Euribor на арендаторов. «Контрактное обязательство многих из них также состоит в том, чтобы покрывать ежемесячные выплаты по кредитам, взятым квартирным товариществом, которые включены в расходы на коммунальные услуги», - говорит Аун.
Аун уточняет, что большую часть погашений недавно взятых кредитов могут составить банковские проценты, суммы которых сейчас значительно выше, чем предполагал арендатор при заключении договора.
Украинцы продолжают искать жилье
Многие украинские военные беженцы до сих пор не нашли доступного съемного жилья, в котором они могли бы оставаться в течение более длительного периода. Главный сдерживающий фактор - слишком маленький доход.
«Они не нашли подходящей или достаточно высокооплачиваемой работы. Для некоторых пособия - единственный источник дохода», - говорит Аун и добавляет, что в обоих сценариях стоимость аренды и проживания выше по сравнению с их финансовыми ресурсами.