Эксперт: эти четыре изменения сейчас влияют на арендный рынок

«Однако уровень цен высок. Добавим к этому общую инфляцию, которая затрагивает практически все сферы и сильно влияет на расходы людей. В общем, это все еще источник рисков», - говорит Аун о проблемах с платежами.

Глава Rendin добавляет: риск усугубляется ожиданием арендодателями высоких цен на аренду. «Некоторые из них готовы "вылавливать" отдельных кандидатов, которые согласятся подписать контракт с арендной платой выше рыночной. В то же время они не осознают, что объявление с почти несуществующим числом кандидатов - это явный признак того, что что-то не так», - поясняет он.

«Мы видели на рынке случаи, когда арендатор, у которого есть финансовые проблемы, подавал заявку на квартиру с завышенной ценой, получив отказ от других арендодателей. Чтобы покрыть высокие начальные расходы (арендная плата за первый месяц, депозит, комиссия маклера/договора и т.д.), арендатор берет предназначенный для этой цели срочный кредит», - объясняет Аун.

Euribor также влияет на арендаторов

Euribor, который стал расти в прошлом году, поставил в затруднительное положение арендодателей, чьи кредитные платежи за аренду недвижимости выросли как на дрожжах. Однако меньше всего говорят о влиянии Euribor на арендаторов. «Контрактное обязательство многих из них также состоит в том, чтобы покрывать ежемесячные выплаты по кредитам, взятым квартирным товариществом, которые включены в расходы на коммунальные услуги», - говорит Аун.

Аун уточняет, что большую часть погашений недавно взятых кредитов могут составить банковские проценты, суммы которых сейчас значительно выше, чем предполагал арендатор при заключении договора.

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