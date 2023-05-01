В торговом центре Юлемисте появилась книжная полка для обмена литературой

«У нас уже есть опыт организации общественных книжных полок - несколько лет назад в огороде Лаагна был установлен книжный шкаф, сделанный из старого холодильника, откуда люди могут брать книги, читать их в огороде или брать с собой домой. Он пользуется популярностью - постоянно добавляются новые книги. Летом прошлого года мы открыли читальный уголок в торговом центре T1. Теперь нашу идею открытой книжной полки поддержал торговый центр Юлемисте.

Эстонская библиотека-репозиторий предоставила для полки книги. В Ласнамяэ на 120 тысяч жителей всего две библиотеки, в книжных магазинах стоимость книг довольно высокая, поэтому нам кажется важным расширять возможности для чтения в районе. Дизайн полки-елки разработал художник-плакатист Дмитрий Маконнен. Дмитрий - член Союза графических дизайнеров Эстонии, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров», член творческого Союза дизайнеров декоративно-прикладного искусства, очень талантливый человек», - рассказывает руководитель проектов НКО Ласнаидея Полина Ляшева.

Первые общественные книжные шкафы или полки не несли социальной нагрузки и были реализацией творческого проекта. Согласно концепции, любой желающий может оставить в шкафу свою книгу или бесплатно взять оттуда одну или несколько заинтересовавших его книг.

По словам управляющей маркетингом торгового центра Юлемиста Тийи Нымм, сотрудники центра сразу поддержали идею установки общественной полки.