В торговом центре Юлемисте появилась книжная полка для обмена литературой

С 28 апреля в торговом центре Юлемисте установлена книжная полка для обмена книгами и чтения на месте. Полка находится на втором этаже центра в зеленой зоне отдыха.
«У нас уже есть опыт организации общественных книжных полок - несколько лет назад в огороде Лаагна был установлен книжный шкаф, сделанный из старого холодильника, откуда люди могут брать книги, читать их в огороде или брать с собой домой. Он пользуется популярностью - постоянно добавляются новые книги. Летом прошлого года мы открыли читальный уголок в торговом центре T1. Теперь нашу идею открытой книжной полки поддержал торговый центр Юлемисте.
Эстонская библиотека-репозиторий предоставила для полки книги. В Ласнамяэ на 120 тысяч жителей всего две библиотеки, в книжных магазинах стоимость книг довольно высокая, поэтому нам кажется важным расширять возможности для чтения в районе. Дизайн полки-елки разработал художник-плакатист Дмитрий Маконнен. Дмитрий - член Союза графических дизайнеров Эстонии, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров», член творческого Союза дизайнеров декоративно-прикладного искусства, очень талантливый человек», - рассказывает руководитель проектов НКО Ласнаидея Полина Ляшева.
Первые общественные книжные шкафы или полки не несли социальной нагрузки и были реализацией творческого проекта. Согласно концепции, любой желающий может оставить в шкафу свою книгу или бесплатно взять оттуда одну или несколько заинтересовавших его книг.
По словам управляющей маркетингом торгового центра Юлемиста Тийи Нымм, сотрудники центра сразу поддержали идею установки общественной полки.
«Для установки выбрали зону отдыха со столиками и креслами, которая находится на втором этаже центра. Там часто собираются подростки, чтобы пообщаться со сверстниками. Надеемся, они станут пользователями полки и будут не только смотреть видеоролики в смартфонах, но и читать книги. Эта полка идеально вписалась в пространство торгового центра, как будто была там всегда. Мы очень рады, что помогли реализовать этот проект. Возможно, новые полки будут установлены и в других зонах отдыха торгового центра», - говорит Нымм.
Художник Дмитрий Маконнен объясняет, что при создании полки в первую очередь он подходил с эргономической точки зрения - полка должна быть такой, чтобы книги с нее не падали.
«Вторая идея, вложенная в проект, это связь с природой. Было важно символически показать, что эта полка - дерево и придать своеобразное ощущение леса. У полки приятный древесный запах - она сделана из сосновой доски.
Поскольку я художник, мне также было важно создать дизайнерский объект. Это сочетание амбиций и функциональности - в моих глазах данный объект мебели является арт-объектом, а также объектом городского дизайна, своеобразной функциональной городской скульптурой. При разработке проекта я вдохновлялся дизайном 80-х годов. Меня воодушевляли итальянские архитекторы, а особенно работы Микеле Де Лукки. Он - мастер архитектуры и мебельного дизайна, на чьей лекции мне однажды повезло быть. Он очень вдохновил меня своим открытым мышлением и смелыми ходами. Эта полка - мебель-дерево. И к ней можно отнестись как к дереву. Можно украсить как новогоднюю елку, установить скворечник или использовать по назначению и расставить на этом дереве книги», - делится размышлениями Маконнен.