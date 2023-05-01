Финляндия и США готовят двустороннее соглашение в области обороны, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.
Финляндия готовит соглашение с США, позволяющее размещать на ее территории американские военные базы
По данным Helsingin Sanomat, об этом заявила заместитель главы политического департамента МИД Финляндии Микаэля Антелла.
Это соглашение предусматривает размещение на территории Финляндии американских военных объектов, вооружений и военной техники - то есть фактически военных баз.
Такие же соглашения у США есть с другими странами НАТО.
Детали соглашения пока окончательно не определены, однако уже известно, что оно не будет касаться ядерного оружия.
«Самое главное, что соглашение обеспечит беспрепятственное сотрудничество с Соединенными Штатами во всех ситуациях безопасности, а также в короткие сроки», - сказал Антелл.
Оно не противоречит финскому членству в НАТО, но дополняет его.
«Соглашение позволяет войскам входить в страну, оставаться на ее территории, размещать и хранить материалы, а также совершать инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону», - сказал Антелл.
Финляндия приняла решение отказаться от нейтралитета и вступить в Североатлантический альянс после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Тогда поддержка этого шага выросла среди населения с примерно трети до 80%.
Она подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года, а вошла в НАТО 4 апреля 2023 года.
При этом страна стала официальным партнером НАТО ещё в 1994 году, и с тех пор тесно взаимодействовала с армиями альянса.