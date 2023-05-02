ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЖАНИН ⟩ Почему в Эстонии 1 мая стало праздником только лишь весны, но не труда?

В Эстонии 1 мая является госпраздником, однако в этот день у нас отмечают День весны, в то время как во многих странах Запада у этой даты сохраняется значение праздника солидарности трудящихся. В Эстонии сильны воспоминания о «казенном» характере первомайских демонстраций времен СССР, но, как считает гражданский журналист Владислав Велижанин, не признавая первый день мая символом борьбы за социальное равенство, Эстония не столько отказывается от советского наследия, сколько «выпадает» из общеевропейского мировоззрения.
Как человек того поколения, представители которого в начале своей профессиональной карьеры столкнулись с тяжелейшей экономической ситуацией, я не могу не задаться вопросом, почему 1 мая, также известное как Международный день солидарности трудящихся, практически не отмечается в Эстонии по сравнению с остальной Европой. Ведь 1 мая - знаменательный день в истории рабочего движения, и это возможность признать ценность рабочих для общества. Для этого не просто не зазорно, а даже необходимо словом и делом поддержать проведение первомайских демонстраций.
Настоящая история 1 мая
Понятно, что в Эстонии 1 мая имеет неизбежные неприятные исторические коннотации. Этот день у старшего поколения вынужденно ассоциируется с советской оккупацией, и на ум переживших брежневский застой приходят пионерские галстуки, топорные лозунги и убогие марши по разнарядке. Молодежи стоит отнестись с пониманием к тем, кто из-за этого травмирующего опыта предпочитает игнорировать все, что связано с пресловутым «миром, трудом и маем», но это не повод навсегда застрять в жестоком прошлом.
Справедливости ради важно напомнить, что истоки Дня солидарности трудящихся не имеют ничего общего с советским коммунизмом. На самом деле праздник уходит своими корнями в борьбу за восьмичасовой рабочий день в капиталистических США в конце XIX века. Это было время, когда рабочие повсеместно эксплуатировались на опасных фабриках с долгим рабочим днем и низкой заработной платой. В ответ на это профсоюзы организовали в Чикаго общенациональную забастовку 1 мая 1886 года, требуя восьмичасового рабочего дня.
Сегодня никого не удивить восьмичасовым рабочим днем, который, как и два выходных в неделю, как и суфражистские права женщин, кстати, стали возможны благодаря майским демонстрациям рабочих. При этом борьба за права трудящихся сегодня так же актуальна, как и в прошлом. Инфляция, рост стоимости жизни и стагнация заработной платы - вот лишь некоторые из проблем, которые у всех на слуху. Если вам кажется, что работать приходится больше, а зарплата все в меньшей степени вознаграждает вас за труд, то вы не одни. 1 мая - это возможность привлечь внимание к таким проблемам.
Объединиться или терпеть
Если же, конечно, каждый будет заниматься только своими делами, а 1 мая для нас останется каким-то абстрактным «Днем весны» или некой «Вальпургиевой ночью», то не стоит удивляться, что завоеванные в прошлом права рабочих не только не будут поспевать за будущим, но и могут со временем подрастеряться. В Западной Европе 1 мая отмечается с большим энтузиазмом с участием членов профсоюзов из всех секторов и слоев общества.
В таких странах, как Испания, Франция, Италия и Германия, проходят митинги, марши и демонстрации. По чистому совпадению, эти же страны известны своим высочайшим уровнем жизни, качественной и доступной медициной и прочими социальными благами.
Даже в соседней с Эстонией Финляндии премьер-министр традиционно обращается к народу в день 1 мая. И Финляндия тоже неспроста отличается гораздо лучшими зарплатами и социальными гарантиями, чем наша страна.
С большой вероятностью, разница в том, что Западная Европа и Финляндия не были травмированы насильственным празднованием атрибута советизма в этот день, память о котором перебивает у эстоноземельцев любое желание выходить 1 мая на демонстрацию и, тем более, упаси боже, на демонстрацию с намеком на социалистические лозунги. Однако, позволяя советскому монстру из прошлого определять наше отношение к настоящему, мы продолжаем оставаться под властью его удушающего нарратива.
Эстония выбирает свой путь?
Празднования 1 мая в Западной Европе призваны укрепить идеалы по-настоящему справедливого общества, которое ценит вклад всех своих граждан. Они отражают европейскую традицию меритократии и рабочей этики, которая направлена на продвижение равенства, социальной справедливости и солидарности. Этот подход резко контрастирует с советской интерпретацией коммунизма, которая была навязана Эстонии во время советской оккупации, не принеся ничего кроме равенства в нищете и несвободе. Россия всегда шла по «своему пути», карикатурно подражая Европе и Америке по форме, но не по сути западных ценностей.
К сожалению, рассуждения о правах трудящихся в Эстонии, так сказать, секьюритизированы из-за опасений чуть ли не реставрации коммунизма, то есть если сказать что-то позитивное о 1 мая, то запросто можно получить обвинения в симпатиях к агрессивной России, КПСС и так далее. Такой закомплексованный взгляд на любые экономические рассуждения, хоть немного отклоняющиеся от чопорной тэтчерианской правоконсервативной политики, которая была фаворитом Эстонии с восстановления независимости, во многом объясняет, например, почему эстонская экономика «в пятерке» по инфляции в Европе.
Эстония, однако, не должна подражать ни Европе, ни какой-то «самостоятельной цивилизации»; мы сами и являемся частью Европы, в чем нет никаких сомнений. Конечно, никто не пришлет нам разнарядку из Брюсселя с требованием выйти с плакатами на 1 мая, и если этого не сделать, никто также ничего нам не скажет. У нас есть свобода выбора, но почему бы самостоятельно не распоряжаться этой свободой так, как это уже больше сотни лет делают европейские рабочие с довольно неплохими результатами?
После более чем 30 лет с восстановления независимости настало время для Эстонии выйти за рамки постсоветского мышления и перейти к общеевропейскому мировоззрению. 1 мая является по-настоящему важной возможностью отблагодарить трудящихся и потребовать социальной справедливости. Признав значение этого дня в истории европейского рабочего движения, мы не вернемся во времена советской оккупации, а, наоборот, откроем новую главу нашей истории как еще более самостоятельное, справедливое и равноправное общество.