ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЖАНИН ⟩ Почему в Эстонии 1 мая стало праздником только лишь весны, но не труда?

Сегодня никого не удивить восьмичасовым рабочим днем, который, как и два выходных в неделю, как и суфражистские права женщин, кстати, стали возможны благодаря майским демонстрациям рабочих. При этом борьба за права трудящихся сегодня так же актуальна, как и в прошлом. Инфляция, рост стоимости жизни и стагнация заработной платы - вот лишь некоторые из проблем, которые у всех на слуху. Если вам кажется, что работать приходится больше, а зарплата все в меньшей степени вознаграждает вас за труд, то вы не одни. 1 мая - это возможность привлечь внимание к таким проблемам.

Объединиться или терпеть

Если же, конечно, каждый будет заниматься только своими делами, а 1 мая для нас останется каким-то абстрактным «Днем весны» или некой «Вальпургиевой ночью», то не стоит удивляться, что завоеванные в прошлом права рабочих не только не будут поспевать за будущим, но и могут со временем подрастеряться. В Западной Европе 1 мая отмечается с большим энтузиазмом с участием членов профсоюзов из всех секторов и слоев общества.

В таких странах, как Испания, Франция, Италия и Германия, проходят митинги, марши и демонстрации. По чистому совпадению, эти же страны известны своим высочайшим уровнем жизни, качественной и доступной медициной и прочими социальными благами.

Участники первомайской демонстрации в Милане. 1 мая 2010 года. Фото: GIUSEPPE CACACE/AFP