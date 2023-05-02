За неделю электричество на бирже подорожало на 20%

На минувшей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 7,77 цента за киловатт-час, сообщает Rus.ERR.
По сравнению c предшествовавшей неделей биржевой тариф вырос на 20,4%, свидетельствуют данные биржевой площадки.
Дешевле всего электричество на бирже стоило в воскресенье, когда среднесуточная цена составила 4,31 цента за киловатт-час, а самым дорогим было в пятницу – 10,35 цента.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.
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