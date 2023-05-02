Первомайские протесты во Франции: ранены более 100 полицейских, около 300 человек арестовано

По данным МВД Франции, в демонстрациях 1 мая приняли участие около 780 тыс. человек, в том числе около 110 тыс. в Париже. Однако крупнейший французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) заявляет, что на улицы вышло в три раза больше людей, чем заявили власти.

Столкновения в Париже Фото: Getty Images

Демонстрации прошли в основном мирно, однако небольшая часть протестующих начала бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и фейерверки. Полиция отвечала водометами и слезоточивым газом. О том, сколько демонстрантов получили ранения, не сообщается.

В Париже один из полицейских получил тяжелый ожог рук и лица, когда в него попала бутылка с зажигательной смесью, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Столкновения в Париже Фото: Reuters

Столкновения также произошли в нескольких других городах Франции, в том числе в Лионе, Тулузе и Нанте, там демонстранты поджигали автомобили и громили магазины. Сообщается также, что протестующие на короткое время заняли фешенебельный отель в городе Марсель на юге страны.

Как передает агентство AFP, во время демонстраций в понедельник с призывом выйти на улицы к своим членам впервые обратились все восемь крупнейших профсоюзов Франции.