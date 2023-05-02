Крупнейший в мире покупатель СПГ предупреждает о резком росте цен

Спотовая цена на СПГ значительно снизилась по сравнению с прошлогодним рекордным уровнем, однако основная причина этого – теплая зима и ограничения Китая в связи с коронавирусом, заявил Юкио Кани, глава японской энергетической компании Jera.

Кани отмечает, что, если погодные условия будут неблагоприятными, спотовые цены на СПГ могут резко вырасти.