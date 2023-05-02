В Ласнамяэ самокатчик выскочил на дорогу и попал под машину

В понедельник, 1 мая, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором пострадал водитель электросамоката.
Инцидент имел место около 18.40 у здания по адресу Прийсле-теэ, 10. Автомобиль Land Rover, которым управляла 33-летняя женщина столкнулся на регулируемом пешеходном переходе с электросамокатом, которым управлял 37-летний мужчина.
По предварительным данным, самокатчик выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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