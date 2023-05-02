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Инфляция в Эстонии продолжает стремительно снижаться

rus.postimees.ee
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Жителям Эстонии приходится все чаще обращать внимание на ценники в магазинах.
Жителям Эстонии приходится все чаще обращать внимание на ценники в магазинах. Фото: Eero Vabamägi

Потребительские цены в Эстонии в апреле выросли на 13,16% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года, пишет Rus.ERR со ссылкой на предварительную оценку Департамента статистики.

По сравнению с мартом цены выросли на 1,9%.

В марте годовая инфляция в Эстонии составила 15,3%, таким образом в апреле она немного замедлилась.

Окончательные данные о том, насколько в апреле изменился индекс потребительских цен в Эстонии, Департамент статистики сообщит 8 мая.

В апреле 2022 года инфляция в Эстонии составила почти 19%, по этому показателю наша страна была лидером среди стран еврозоны.

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