Видео ⟩ ЧМ по снукеру вошел в историю: впервые чемпионом стал игрок из континентальной Европы

В финале чемпионата мира по снукеру, который проходил в Шеффилде (Великобритания), бельгиец Лека Бресель обыграл четырехкратного чемпиона мира Марка Селби. Это первая победа 28-летнего спортсмена на соревнованиях такого уровня.
Решающее противостояние турнира завершилось со счетом 18:15 в пользу бельгийца.
После первого дня соревнований бельгиец имел преимущество перед британцем 9:8, и поначалу в финале казалось, что он идет к верной победе.
Бресель выиграл шесть фреймов из восьми в первой сессии и повел 15:10. Однако Селби сумел отыграться и сократил отставание до 15:16. Но затем силы иссякли и Бресель одержал победу со счетом 18:15.
«Это потрясающе. Селби — самый опасный соперник, который мог оказаться в финале. Он сильнейший боец, и при счете 16:15 я, честно говоря, не думал, что выиграю», — сказал Бресель BBC Sport после победы.
Хотя бельгиец стал самым молодым игроком в истории, участвовавшим в чемпионате мира в 2012 году, до сегодняшнего дня он не выиграл ни одного матча на крупном турнире.
«Снукер — сложный вид спорта, и в первом раунде я мог проиграть Рикки Уолдену — я обыграл его со счетом 10:9. Тогда бы все сказали, что я снова проиграл в первом туре, но теперь я победитель", - добавил он.
Бресель стал лишь четвертым игроком не с Британских островов, выигравшим чемпионат мира, и первым игроком не из англоязычной страны. Победители до сих пор были из Англии, Шотландии, Уэльса, Канады, Австралии, Ирландии и Северной Ирландии.
Общий призовой фонд ЧМ‑2023 составлял 2,395 миллиона фунтов стерлингов, из которых 500 тысяч достанется победителю.
The 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 win in his entire career 🤩— Eurosport (@eurosport) May 1, 2023
🇧🇪 Luca Brecel becomes the 𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 player from continental Europe to win the World Snooker Championship! 🏆👏@WeAreWST | #WorldSnookerChampionship pic.twitter.com/P0EGsD9C6C