Видео ⟩ ЧМ по снукеру вошел в историю: впервые чемпионом стал игрок из континентальной Европы

Решающее противостояние турнира завершилось со счетом 18:15 в пользу бельгийца.

После первого дня соревнований бельгиец имел преимущество перед британцем 9:8, и поначалу в финале казалось, что он идет к верной победе.

Бресель выиграл шесть фреймов из восьми в первой сессии и повел 15:10. Однако Селби сумел отыграться и сократил отставание до 15:16. Но затем силы иссякли и Бресель одержал победу со счетом 18:15.

«Это потрясающе. Селби — самый опасный соперник, который мог оказаться в финале. Он сильнейший боец, и при счете 16:15 я, честно говоря, не думал, что выиграю», — сказал Бресель BBC Sport после победы.

Хотя бельгиец стал самым молодым игроком в истории, участвовавшим в чемпионате мира в 2012 году, до сегодняшнего дня он не выиграл ни одного матча на крупном турнире.

«Снукер — сложный вид спорта, и в первом раунде я мог проиграть Рикки Уолдену — я обыграл его со счетом 10:9. Тогда бы все сказали, что я снова проиграл в первом туре, но теперь я победитель", - добавил он.

Бресель стал лишь четвертым игроком не с Британских островов, выигравшим чемпионат мира, и первым игроком не из англоязычной страны. Победители до сих пор были из Англии, Шотландии, Уэльса, Канады, Австралии, Ирландии и Северной Ирландии.

Общий призовой фонд ЧМ‑2023 составлял 2,395 миллиона фунтов стерлингов, из которых 500 тысяч достанется победителю.