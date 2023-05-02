Джокер и компания ⟩ Эстония и Финляндия задержали подозреваемых в принадлежности к преступному сообществу

Согласно подозрению, преступным сообществом управлял известный в преступном мире как Джокер 51-летний Валерий. В принадлежности к преступному сообществу подозревается девять человек. По первоначальным данным, подозреваемых есть основания связывать с имущественными и экономическими преступлениями, например, с мошенничеством. Все подозреваемые привлекались ранее к ответственности за насильственные преступления.

Государственный прокурор Райго Аас сказал, что в рамках уголовного дела велось тесное сотрудничество с правоохранительными органами Финляндии. «В Финляндии этих же членов преступного сообщества подозревают в совершении различных преступлений. Например, некоторым из них в Финляндии предъявлено обвинение в торговле людьми и в мошенничестве в сфере посредничества рабочей силы, одному из них также в связи с махинациями с налогами и контрабандой», – заявил Аас.

По словам руководителя бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейса, в Эстонии деятельность преступных сообществ затруднена, и в результате этого преступники расширили свою деятельность за границу. «Согласно подозрению, члены преступного сообщества совершали имущественные и экономические преступления с целью заработать для сообщества деньги и обеспечить его существование. Свою деятельность группировка расширила в Финляндии, где, возможно, надеялась увеличить прибыли и скрыть свою деятельность от эстонской полиции. Данную группировку характеризует то, что они являются одной из немногих эстоноязычных группировок в преступных кругах Эстонии», – прокомментировал Лейс.