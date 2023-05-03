Депутат: автоналог хорош для экологии. Эксперт: зарядка отправится сама к электромобилю

- М. К.: На этот вопрос я всегда отвечаю - десять секунд. Пять секунд, чтобы вечером поставить заряжать, и утром пять секунд, чтобы снять с зарядки. Однако если сейчас я поеду из Таллинна в Тарту и обратно, на такие случаи уже есть зарядки на 150-350 кВт/ч. Там сто километров зарядки занимает десять минут. Мне не надо быть рядом с машиной, как в случае с заправкой топливом. Сейчас это не проблема, если есть такие зарядки, а у тебя есть машина с аккумулятором на более, чем 50 кВт/ч.

- А. Т.: Но сегодня их не очень много по Эстонии. Кто будет в это вкладываться, или есть ли уже инвесторы, которые будут строить их достаточное количество? Потому что, например, вокруг Таллинна их не так много, а очень много людей ездят из пригородов в столицу на работу.

- М. К.: Около двух лет назад таких быстрых зарядок было 1-2 штуки. Сегодня их уже есть 20-30 штук. Конкретно в Таллинне их где-то 4-5. Полагаю, что на больших магистралях с этим совсем не будет проблем.

- А. Т.: Собирается ли Neste строить что-то подобное?

- М. М.: Да, в этом году у нас есть планы. Надеюсь, что все пойдет по плану и первые зарядные устройства будут на наших станциях к концу лета.