С какими трудностями столкнется авторынок Эстонии при переходе с неэкологичных машин с ДВС на электромобили и на гибридные машины? Каким образом будут устроены автоналоги и когда они в ступят в силу? Ведущая Анастасия Тидо «На кухне» обсудила эти вопросы, волнующие каждого автолюбителя, с депутатом Рийгикогу, профессором TalTech Марио Кадастиком и директором по оптовым продажам Neste Eesti AS Мариной Молоковой.
Депутат: автоналог хорош для экологии. Эксперт: зарядка отправится сама к электромобилю
- Анастасия Тидо: Сегодня уже всем очевидно, что ископаемое топливо уходит в прошлое. Это понимают все. Другое дело, что эти изменения окажут огромное влияние на всех людей, не только на автомобилистов.
Топливные компании, которые сегодня работают у нас на рынке - это не просто крупные налогоплательщики, это еще и крупные работодатели. Насколько топливные компании сегодня понимают, что лет через 10-15 этот бизнес будет совсем другим, и что вы делаете, чтобы, грубо говоря, не закрыться?
- Марина Молокова: Мы понимали это уже давно. Я думаю, что это уже заметно - на заправках, не только Neste, есть различные возможности, как CNG (Компримированный природный газ - прим. ред.), LPG (сжиженный газ. Смесь бутана и пропана - прим. ред.), есть автомобильные зарядки.
Топливные фирмы подстраиваются под потребности и выбор наших клиентов. Безусловно, мы видим тренд, что заправочные станции будут снабжаться автомобильными зарядками, но также мы будем предлагать возможность автомобильных зарядок на месте у клиента, то есть клиенту не придется куда-то специально ехать.
- А. Т.: Каким образом это можно организовать технически?
- М. М.: Наверное, во дворах. Конечно, это обязательно нужно учитывать при строительстве новых домов. Должны появляться гаражи, где есть возможность заряжать автомобили. Заправочные станции выбирают самые ходовые места, магистрали, где устанавливать зарядки. К счастью, или к несчастью, сейчас в пользовании нет столько автомобилей, чтобы возникали очереди на зарядку. По новостям мы видим, что развитие идет. И с возрастанием количества автомобилей, нуждающихся в зарядках, будет расти и количество зарядок.
- А. Т.: Сегодня очень немногие могут себе позволить либо электромобиль хорошего качества, либо даже гибрид. Потому что если у тебя нет отапливаемого гаража, и ты не живешь в частном доме, либо в новом рядном доме, то тебе просто негде зарядить электромобиль. А автомобили, которые покупали самоуправления и соцслужбы (Elmo rent - прим. ред.) показали себя довольно плохо. Правда прошло уже десять лет, технологии уже шагнули вперед.
- Марио Кадастик: Да, эти машины были хороши на тот период времени. Они были с очень маленьким аккумулятором, и были предназначены для жителей города. Однако их использовали на 200-300 километров в день, из-за этого аккумуляторы прошли так много циклов разрядки-зарядки, и поэтому быстро изнашивались. Их использовали не так, как предполагалось.
- А. Т.: Получается, они не подходят для езды не в городе и в плохую погоду?
- М. К.: Да, на тот момент эти машины были то, что надо. Это было 12 лет назад. На сегодняшний момент есть множество новых машин. С ними можно проехать 300-600 километров в день. У них нет таких проблем, потому что аккумулятор имеет значительно больший запас, чем раньше. Их нужно заряжать гораздо реже. У машин с большими аккумуляторами, каких сейчас большое количество, совсем нет проблем. Через десять лет эта проблема практически совсем исчезнет.
- А. Т.: Сколько времени занимает полная зарядка такого аккумулятора?
- М. К.: На этот вопрос я всегда отвечаю - десять секунд. Пять секунд, чтобы вечером поставить заряжать, и утром пять секунд, чтобы снять с зарядки. Однако если сейчас я поеду из Таллинна в Тарту и обратно, на такие случаи уже есть зарядки на 150-350 кВт/ч. Там сто километров зарядки занимает десять минут. Мне не надо быть рядом с машиной, как в случае с заправкой топливом. Сейчас это не проблема, если есть такие зарядки, а у тебя есть машина с аккумулятором на более, чем 50 кВт/ч.
- А. Т.: Но сегодня их не очень много по Эстонии. Кто будет в это вкладываться, или есть ли уже инвесторы, которые будут строить их достаточное количество? Потому что, например, вокруг Таллинна их не так много, а очень много людей ездят из пригородов в столицу на работу.
- М. К.: Около двух лет назад таких быстрых зарядок было 1-2 штуки. Сегодня их уже есть 20-30 штук. Конкретно в Таллинне их где-то 4-5. Полагаю, что на больших магистралях с этим совсем не будет проблем.
- А. Т.: Собирается ли Neste строить что-то подобное?
- М. М.: Да, в этом году у нас есть планы. Надеюсь, что все пойдет по плану и первые зарядные устройства будут на наших станциях к концу лета.
- А. Т.: Сколько топливная компания платит государству в год только топливных акцизов? Если потребление ископаемого топлива будет сильно падать, соответственно будет падать и количество этих налогов, которые поступают. Их же надо будет за счет чего-то покрывать.
- М. К.: Сейчас множество их этих акцизов будет около десяти процентов в год. Мы сейчас не можем предположить, как будет меняться этот налог, условно за десять лет, потому что за это время сменится уже три Рийгикогу. Но, естественно, если мы будем сокращать использование топлива, тогда это акциз не будет идти в государственный бюджет. Нам надо смотреть, что тогда надо сделать.
Может быть, у нас настолько все хорошо пойдет, что необходимость в этом налоге попросту уйдет. Или мы будем смотреть, как будет работать налог на машины. Но это мы будем рассматривать, когда электромобилей будет, скажем, 10-20 процентов.
- М. М.: В стратегии государства все-таки предусмотрено, что в 2024-2027 годах будут постепенно поднимать топливный акциз, поэтому может потребление и будет падать, но акциз будет расти. Вследствие этого альтернативные варианты, которые будут использоваться, дадут о себе знать, но в целом государством должна быть пересмотрена акцизная политика.
Сейчас биотопливо, которое подходит для старых автомобилей с дизельным мотором, сейчас облагается государством таким же акцизом, как и ископаемое топливо. Поэтому прежде, чем говорить об изменениях в налогах, надо все-таки оценить, в первую очередь, все альтернативные возможности для потребителя. Посмотреть, насколько каждый вид топлива, автомобильная зарядка, CNG, LPG, биодизель загрязняют окружающую среду, и в соответствии с этим сделать акциз. Это было бы справедливо.
- А. Т.: Пока у нас ведутся разговоры об автоналоге, но предложения очень противоречивые. Речь была и о том, что это будет скорее более высокий налог на дорогие автомобили, чтобы это не затронуло более незащищенные слои населения, у которых старые машины, которые, возможно, даже с трудом проходят техосмотр. С другой стороны, наверное, нелогично делать высокий налог для новых машин и для электромобилей, которые дороже, но которые не загрязняют атмосферу, и делать низким налог на машины, которые загрязняют. Можете объяснить, какие все-таки планы?
- М. К.: Сейчас очень много людей думают об этом налоге, но пока еще никто не знает какой-либо формулы. Мы будем смотреть, как лучше сделать эту формулу, потому что мы примерно знаем, куда мы хотим направляться. Мы думаем, что будет два компонента - на регистрации, и на каждый год. Налог при регистрации еще нужно моделировать.
- А. Т.: Есть ли какие-то приоритеты? Экология или цена?
- М. К.: Экология, потому что этот автоналог предназначен, чтобы сделать климат лучше. Это главный приоритет. Предстоит еще многое рассмотреть. Будем смотреть, стоит ли учитывать массу, кВт/ч, объем двигателя и т. п. Март Вырклаэв (министр финансов - прим. ред.) уже сказал, что самая низкая категория - это около 60-80 евро в год, а самая высокая категория - 250-300 евро в год. Это не очень большие суммы, мы не говорим о 2 000 - 3 000 евро.
- А. Т.: Говорят, при регистрации будет выходить где-то примерно 2 000 - 3 000 евро.
- М. К.: Да, там будет побольше. Там нужно смотреть в какой корреляции это сделать. Будет ли это однокомпонентный или двукомпонентный. Хотим, чтобы люди покупали новые машины с очень маленьким выбросом CO2. Но это все еще предстоит решить.
- А. Т.: Когда примерно можно ожидать конечных решений?
- М. К.: Мы планируем, чтобы автоналог был готов где-то в сентябре. Сейчас у нас в Рийгикогу очень важные вещи - изменение подоходного налога и налога с оборота. Они должны идти раньше, а уже после этого будем рассматривать автоналог, но мы уже думаем о нем.
- А. Т.: То есть если кто-то собирался купить машину, то лучше это сделать до осени.
Сегодня очень многие специалисты в энергетике говорят, что вся эта заваруха с электромобилями, - это вынесение проблемы за пределы больших городов, потому что у нас нет такого количества зеленой электроэнергии, чтобы можно было обойтись без электростанций, которые загрязняют атмосферу. По большому счету, если у нас даже сейчас его не хватает для нынешнего потребления, то в случае, если у нас будет так много электротранспорта, где мы возьмем такое количество чисто зеленой электроэнергии?
- М. К.: Мы хотим переходить из ископаемой энергии в зеленую. Нам нужно больше зеленого электричества. Я сам думаю, что нам нужна ядерная энергия.
- А. Т.: Но это в долгой перспективе.
- М. К.: Да, но внедрение электромобилей тоже долгий процесс. Через десять лет мы не увидим, что все машины стали электрическими. Даже в Европе после 2035 года, когда будет введен запрет на продажу машин с ДВС, то все равно такую машину можно будет купить 2034 года выпуска. Большинству используемых машин 15-20 лет, так что этот переход будет не такой быстрый. Но тем не менее, это большая проблема, которую нужно решать, как, возможно, с помощью ядерной энергии, так и с помощью привычной зеленой энергетики: солнечной, ветровой.
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