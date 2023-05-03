Сегодня «На кухне» ⟩ Как климатическая политика влияет на жизнь автомобилистов и топливный рынок

Несмотря на сложности, Совет и парламент Европейского союза пришли к соглашению, которое запретит продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Предполагается, что в 2035 году в ЕС больше не будут продаваться новые легковые автомобили и фургоны, использующие ископаемое топливо.

Однако автолюбители пока не готовы платить больше за машины, которые создают больше неудобств, чем привычные. О том, что можно успеть сделать за десять лет и как будут меняться авторынок и топливный рынок в ближайшие годы пойдет речь в очередной передаче «На кухне» сегодня, в 15-00.