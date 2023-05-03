Сегодня «На кухне» ⟩ Как климатическая политика влияет на жизнь автомобилистов и топливный рынок

Правительства и экоактивисты призывают людей пересаживаться на электромобили и на гибридные машины. Однако пока довольно очевидно, что ни авторынок Эстонии, ни инфраструктура для заряжания батарей электромобилей и гибридных авто совершенно не готовы к массовой замене неэкологичных машин с ДВС на машины с низким или нулевым уровнем выбросов углекислого газа.
Несмотря на сложности, Совет и парламент Европейского союза пришли к соглашению, которое запретит продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Предполагается, что в 2035 году в ЕС больше не будут продаваться новые легковые автомобили и фургоны, использующие ископаемое топливо.
Однако автолюбители пока не готовы платить больше за машины, которые создают больше неудобств, чем привычные. О том, что можно успеть сделать за десять лет и как будут меняться авторынок и топливный рынок в ближайшие годы пойдет речь в очередной передаче «На кухне» сегодня, в 15-00.
Беседовать с ведущей Анастасией Тидо будет депутат Рийгикогу, профессор ТТУ Марио Кадастик и директор по оптовым продажам Neste Eesti AS Марина Молокова.
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