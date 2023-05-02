Уже более двух недель остающиеся без ответа вопросы о судьбе 1,5 млн евро, пожертвованных НКО, заставляют задуматься, а было бы все, что на данный момент известно о возможных нарушениях Йоханны-Марии Лехтме и ее украинских партнеров, столь же приятным и невинным для вовлеченных сторон, если бы сейчас в Европе не шла война?

Статьи и интервью, опубликованные в Postimees, Delfi и ERR за последние несколько недель, уже должны были убедить всех в том, что новый политик, избранный в Рийгикогу по списку «Ээсти 200» либо не умеет, либо не хочет отвечать на вопросы так, чтобы содержащиеся в ответах явные противоречия, не усугубляли сомнений. Лехтме даже не покинула правление НКО.

С каждым новым выступлением Лехтме обнаруживались новые противоречия по сравнению с ее собственными предыдущими заявлениями. Совет НКО все еще ждет результатов заказанной проверки, с другой стороны, представитель совета Кристо Тохвер недавно публично выразил подозрение, что украинская сторона подделывает чеки для аудита. Если у совета есть такие сомнения, почему они не обратились с заявлением в прокуратуру Эстонии или Украины о расследовании возможного злоупотребления? Выполнили ли члены совета наложенные на них обязанности?

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