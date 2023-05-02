Вт, 2.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Меэлис Ойдсалу ⟩ Государство своим бездействием усугубило кризис доверия, вызванный НКО Slava Ukraini

Меэлис Ойдсалу
Facebook Twitter
Comments
Меэлис Ойдсалу.
Меэлис Ойдсалу. Фото: Mihkel Maripuu
  • Объяснения главы и совета НКО Slava Ukraini вызвали еще больше вопросов
  • Во время визита премьера в Киев этот вопрос пришлось поднять журналисту Delfi, а не Каллас
  • Обе страны заинтересованы в официальном расследовании дела и могли бы сделать это совместно

В случае с НКО Slava Ukraini есть явные признаки проблем с  безопасностью. Единственный способ восстановить хоть какое-то доверие — инициировать официальное независимое расследование, которое могли бы совместно провести власти Эстонии и Украины, пишет журналист Меэлис Ойдсалу.

Уже более двух недель остающиеся без ответа вопросы о судьбе 1,5 млн евро, пожертвованных НКО, заставляют задуматься, а было бы все, что на данный момент известно о возможных нарушениях Йоханны-Марии Лехтме и ее украинских партнеров, столь же приятным и невинным для вовлеченных сторон, если бы сейчас в Европе не шла война?

Статьи и интервью, опубликованные в Postimees, Delfi и ERR за последние несколько недель, уже должны были убедить всех в том, что новый политик, избранный в Рийгикогу по списку «Ээсти 200» либо не умеет, либо не хочет отвечать на вопросы так, чтобы содержащиеся в ответах явные противоречия, не усугубляли сомнений. Лехтме даже не покинула правление НКО.

С каждым новым выступлением Лехтме обнаруживались новые противоречия по сравнению с ее собственными предыдущими заявлениями. Совет НКО все еще ждет результатов заказанной проверки, с другой стороны, представитель совета Кристо Тохвер недавно публично выразил подозрение, что украинская сторона подделывает чеки для аудита. Если у совета есть такие сомнения, почему они не обратились с заявлением в прокуратуру Эстонии или Украины о расследовании возможного злоупотребления? Выполнили ли члены совета наложенные на них обязанности?

Журналист выполняет работу чиновников

Государственная прокуратура дала понять, что, поскольку подозрения касаются деяния, совершенного в Украине, расследование деяния должно проводиться в Украине. Однако из объяснений можно понять, что именно эстонская НКО Slava Ukraini перечислила 1,5 миллиона пожертвованных евро украинской компании IC Construction, не сумев объяснить, на что были потрачены деньги.

Судя по всему, во время своего недавнего визита в Киев премьер-министр Кая Каллас также не планировала выяснять судьбу пожертвований эстонского народа у украинских властей. Тему пришлось поднять журналисту Delfi Херману Келомеэсу, который 26 апреля сообщил на страницах Eesti Ekspress, какое недовольство вызвал заданный им вопрос на совместной пресс-конференции Каллас и президента Украины Владимира Зеленского.

Почему журналист должен был делать это за премьер-министра? Насколько его беспокоят собственные политические интересы Каллас (стабильность новой коалиции)? Война продолжается долго и, к сожалению, конца ей не видно. Чем прозрачнее будет разрешен возникший большой кризис доверия, тем меньший долгосрочный ущерб нанесет совет и руководство НКО Slava Ukraini своим бездействием и противоречивыми объяснениями. В этом кризисе НКО показала себя как неспособная к управлению организация, где не работает система внутреннего контроля.

«Ээсти 200» загнала себя в угол

Члены совета знали о проблемах задолго до выборов, как и лидер «Ээсти 200» Лаури Хуссар, который 16 апреля подтвердил Delfi, что партия не обсуждает этот вопрос, что это не партийный вопрос. Это не помешало Хуссару позвонить одному из представителей партии и сообщить ему, что Лехтме обещала ему, что впредь будет общаться более открыто.

Даже этот телефонный звонок сделала не сама Лехтме, а спикер Рийгикогу, выступивший в роли ее секретаря. Видимо, какое-то время лидеры «Ээсти 200» с трудом даже мысленно будут признавать, что их самый большой магнит для голосов не имеет будущего в эстонской политике, и не из-за обстоятельств, которых мы сегодня точно не знаем, а из-за наметившейся тенденции новоиспеченного политика искажать факты и скрываться.

Доверие не может восстановить и начатый по заказу НКО Slava Ukraini аудит, так как клиент, т.е. представитель совета, поставил под сомнение его эффективность. Единственный способ развеять сомнения – объективное внешнее расследование, но на это время Лехтме должна отойти от управления НКО. В официальном расследовании заинтересованы как жители Эстонии, которые добросовестно помогали Украине, так и жители Украины, собранные для которых средства гуманитарной помощи могли быть использованы не по назначению.

Эстонские и украинские власти должны провести совместное расследование. Таким образом, возникший скандал позволил бы углубить сотрудничество между странами.

Я согласен с главой Сил обороны генералом Мартином Херемом, который 23 апреля в программе ERR «Утро с Ану» сказал, что связанный с НКО Slava Ukraini кризис доверия не должен отвлекать внимание от главного – поддержки Украины. Но если в Эстонии будет война, будем ли мы закрывать глаза на возможные злоупотребления? Как отразится нынешнее бездействие на сбор пожертвований для Украины в будущем, на готовность властей Эстонии сотрудничать с НКО и собирать пожертвования для собственных войск и народа в случае военного нападения на нашу территория?

Если закрыть глаза на дело НКО Slava Ukraini из соображений безопасности, это нанесет ущерб безопасности Эстонии. В нынешней ситуации, когда единственным значимым источником информации является НКО, утратившее доверие в глазах общественности, скандалу не дали шанса утихнуть.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх