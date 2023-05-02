Звездные спортсмены разработали школьное меню! Читайте, чем угостят детей Герд Кантер, Келли Сильдару и другие

Проект «Звезды на тарелке» проходит в школьных столовых Daily уже пятый год. Если в прошлом году школьникам предлагали обеды, приготовленные по рецептам известных певцов и актеров, то в этом году, объявленном годом движения, проект сфокусировался на спортсменах и талантливых людях, продвигающих здоровый образ жизни.

«Мы дали нашим спортсменам и энтузиастам здорового образа жизни задание составить простое и полезное обеденное меню из своих любимых рецептов, чтобы затем предложить его десяткам тысяч учеников по всей Эстонии, – пояснила менеджер по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Eesti Тийу Эндриксон. – Мы согласовывали присланные ими рецепты супа, вторых блюд и десерта со специалистами, чтобы учащиеся получали именно такую ​​еду, которая, помимо хорошего вкуса, соответствовала бы государственным требованиям по калорийности и содержанию питательных веществ».

По словам Эндриксон, поставленная перед спортсменами задача была непростой, ведь необходимо, чтобы цена блюд укладывалась в установленную суточную норму и в то же время еда должна нравиться детям: «Питание спортсменов, несомненно, несколько отличается от обычного, но на самом деле они едят простую, питательную и полезную пищу, которую мы также предлагаем ежедневно. Представляя спортсменов и их любимые блюда, наша цель – продемонстрировать ученикам важную роль питания и то, как легко сделать вкусный и полезный выбор».