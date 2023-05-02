На дорогах Эстонии произойдут перемены, которые оценят далеко не все

Swedbank предоставит 80 млн евро, а Luminor – 46,2 млн евро лизинговых кредитов, собщил Bolt во вторник.

По словам руководителя Bolt Drive Estonia Хенрико Аера, потребность в расширении автопарка велика. «По сравнению с прошлым годом количество поездок в Эстонии увеличилось в несколько раз, что создает необходимость пополнения автопарка. На примере Эстонии мы считаем, что использование услуг краткосрочной аренды автомобилей растет по всей Балтии, и уже известно, что 68% пользователей Bolt Drive рассматривают аренду автомобилей как реальную альтернативу личному автомобилю. Мы рады, что банки верят в будущее прокатных автомобилей и готовы объединиться с нами в развитии бизнес-модели», – сказал Аэр.

По словам Хенрика Аэра, статистика использования показывает, что в среднем арендованный автомобиль находит значительно более активное использование, чем средний личный автомобиль, который 95% времени стоит на парковке.

Аэр отметил, что если сегодня в Таллинне на одну машину приходится около 2-3 парковочных места, то по мере роста популярности аренды автомобилей это городское пространство можно было бы высвободить, например, для строительства парков или зеленых зон.

«Люди понимают, что совершать необходимые поездки удобнее и дешевле на арендованном автомобиле, а в остальное время пользоваться общественным транспортом или легким персональным транспортом, а владение личным автомобилем – это просто дополнительная нагрузка на городскую территорию», – сказал он.

Услуга стартовала в Таллинне в мае 2021 года, сейчас ее оказывают в Риге, Юрмале и Вильнюсе примерно с двумя тысячами легковых автомобилей.