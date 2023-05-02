На старт ралли Рапла выйдут и юниоры

Юниорский сезон начался с зимнего ралли Отепя, которое прошло в начале февраля. Там стартовали пять гоночных экипажей на переднеприводных автомобилях Ford Fiesta Rally4.

В прошлом сезоне победу в юниорском зачете и в Эстонии, и в Латвии одержал 16-летний Яспар Вахер, который впервые выступал в ралли с новым штурманом Эвелин Митендорф. Второе место в первом зимнем ралли сезона достались 17-летнему Кевину Лемпу, который в Отепя выиграл также и тестовые заезды.

Второй гонкой сезона стало ралли Алуксне (Латвия), на котором вдобавок к пяти эстонским пилотам выступал и 18-летний немецкий гонщик Фабио Шварц (у него в этом году также состоялся дебют на чемпионате мира на ралли в Хорватии). Яспар Вахер, помимо второй победы, завоевал и дополнительные 10 очков за тестовые заезды. В абсолютном зачете ралли он занял седьмое место.

Так же, как и в Отепя, в юниорской гонке в латвии второе место занял Кевин Лемп – по итогам десяти спецучастков он уступил Вахеру 2.42,6. Очки за третье место второй гонки сезона ушла 20-летнему Карлу-Йоханнесу Виснапуу.

На старт предстоящего ралли Рапла в юниорском зачете на старт выйдет шесть экипажей. Конкурентом Вахера и лемпа станут 16-летний чемпион Эстонии 2022 года юниорского ралли Йоозеп Планкен, 20-летний Йоозеп Ральф Ныгене, 23-летний Кейро Оргус и победитель юниорского чемпионата Финляндии прошлого сезона Йоонас Ояла.

Заезды ралли Рапла для зрителей платные (исключение только пятничная городская гонка). Стоимость билетов 20 евро, их можно приобрести в среде Piletitaskuв рапласком «Сельвере», а также на маршрутах, ведущих к местам гонок. Вход для детей до 12 лет (включительно) бесплатный.