После инсульта умер знаменитый олимпийский чемпион

За плечами звезды легкой атлетики потрясающая карьера: еще будучи студентом Университета штата Теннесси, он выиграл титул Национальной студенческой спортивной ассоциации 1960 года в прыжках в длину. В августе того же года он побил мировой рекорд в соревнованиях, удерживаемых Джесси Оуэнсом в течение 25 лет.