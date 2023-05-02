Знаменитый олимпийский чемпион умер от инсульта

Грустная новость пришла из США – там на 84-м году жизни умер американский легкоатлет, олимпийский чемпион 1960 года в прыжках в длину Ральф Бостон.
За плечами звезды легкой атлетики потрясающая карьера: еще будучи студентом Университета штата Теннесси, он выиграл титул Национальной студенческой спортивной ассоциации 1960 года в прыжках в длину. В августе того же года он побил мировой рекорд в соревнованиях, удерживаемых Джесси Оуэнсом в течение 25 лет.
В 1960 году он стал олимпийским чемпионом, в 1964 и 1968 годах он стал призером олимпиад, пять раз устанавливал мировые рекорды в прыжках в длину.
СМИ сообщают, что бывший спортсмен скончался от перенесенного инсульта.
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