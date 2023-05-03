Евгений Пригожин заявил публично, что ЧВК «Вагнер» «заканчивается». Жители оккупированных украинских территорий, отказавшиеся получать российские паспорта, объявляются «иностранными гражданами» со всеми последствиями. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой депортация украинских детей в Россию имеет признаки геноцида. Эти три темы были наиболее обсуждаемыми в Украине на минувшей неделе, пишет журналист Сергей Гармаш из Киева.
Путин против Достоевского, принудительное гражданство и конец «Вагнера». Обзор событий недели в Украине
Евгений Пригожин завил что ЧВК «Вагнер» через скоро перестанет существовать. «На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК «Вагнер» заканчивается… Мы уйдем в историю. Ничего страшного. Так бывает», - сказал он в одном из интервью.
Напомню: ЧВК «Вагнер» является основной ударной силой россиян в боях за Бахмут. Девять месяцев штурма этого украинского города сделали его всемирно известным, влиятельным, но и токсичным даже для российских элит.
Статус фактически частной армии с собственными авиацией и артиллерией, вербовка заключенных в российских тюрьмах, введение практики «одноразовых солдат», публичные конфликты с региональными элитами, Генштабом и Минобороны РФ, официальный статус террористической организации и многочисленные скандалы со зверскими казнями военнопленных – вот то, чем прославилась ЧВК «Вагнер».
Успехи на поле боя были скромнее, но по сравнению со «второй в мире армией» вагнеровцы выглядят более эффективными. Что же заставило Пригожина заявить о близкой кончине «Вагнера»?
Во-первых, потери живой силы восполнять становится все труднее. В последние дни «дирижер Пригожин» стал публиковать ежедневные сводки, из которых следует, что каждые сутки его незаконная армия теряет 90-100 наемников.
Во-вторых, растет конкуренция со стороны олигархических групп РФ, которые, вдохновившись примером «Вагнера», стали массово создавать собственные ЧВК. «Пытаются каким-то образом разбавить ЧВК «Вагнер», чтобы это не была одна большая сила, которая может сыграть какую-то роль во внутренней политике – это первое. А второе – всем же говорится, что когда-то будет борьба за власть и всем нужно свою частную армию иметь. Поэтому, те люди, которые имеют деньги, они считают, что это офигенная тема сейчас – собрать ЧВК. И поэтому начинают плодиться ЧВК – газпромовский «Поток» («Голубой поток», как мы его называем), всякие ЧВК «Бокарева», ЧВК «Редуты» и так далее», - пояснил ситуацию Пригожин.
В-третьих, репутационные и организационные возможности, после объявления ЧВК террористической организацией в США и некоторых странах, резко сузились. С «оркестром Вагнера» стало опасно заключать контракты за рубежом и продавать ему оружие.
В-четвертых, само руководство РФ, увидев риски в росте количества частных армий и их влияния на войну, не заинтересовано в существовании такого неуправляемого монстра, подающего другим ненужные примеры. Кремль решил всех подчинить единому центру и уравнять в возможностях. Отсюда и постоянные заявления Пригожина о «снарядном голоде».
Можно предположить, что «Вагнер» уходит в прошлое. Хотя очевидно, что точку в истории своей ЧВК Пригожин надеется поставить именно со взятием Бахмута. Но с каждым днем все меньше шансов, что этот «последний аккорд» прозвучит.
Так, коллега Пригожина по террористической деятельности Игорь Гиркин (Стрелков), подводя итоги, написал что «Бахмут так и не домучили»: «Вагнер» обескровлен, его ударной силы (даже при постоянной подпитке добровольческими подразделениями и «мобиками» со стороны МО) для завершения операции в апреле не хватило… «Бахмутская мясорубка» продолжается для обеих сторон, но Украина свои задачи решила, а российская сторона – нет».
Из свидетелей в соучастники
Российский президент на минувшей неделе подписал указ, согласно которому жители оккупированных украинских территорий, отказавшиеся получать российские паспорта, объявляются «иностранными гражданами», со всеми вытекающими последствиями.
Среди таких очевидных последствий будут необходимость разрешений на проживание и трудоустройство, отсутствие страхового медицинского обслуживания, и даже реальная вероятность выдворения за участие в несанкционированном митинге, например.
Само появление такого документа говорит о том, что «освобожденные» украинцы не спешат оформлять гражданство страны «освободителей». Кремль заинтересован в том, чтоб как можно скорее превратить свидетелей своих преступлений в соучастники.
Для Кремля это вопрос не только участия в сентябрьских выборах, но и лояльности в случае ведения боевых действий в ходе украинского контрнаступления. Также российский паспорт - это билет в один конец в Российскую федерацию, нуждающуюся в человеческих и трудовых ресурсах, когда оккупированные регионы будут освобождены Украиной.
Этот указ вызвал дискуссию в украинском обществе: как вести себя в таких условиях украинцам, оказавшимся на оккупированных территориях: брать российские паспорта, или нет? Заочный спор возник даже между омбудсменом Дмитрием Лубинцом и вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ириной Верещук.
Первый посоветовал соглашаться с получением российского паспорта, назвав это вопросом выживания. Верещук призвала не брать российское гражданство и по возможности выезжать из захваченных россиянами районов.
«Я думаю, что всех граждан Украины, которые откажутся от российского паспорта, просто арестуют. Это будет отдельная категория гражданских заложников, которых Российская Федерация будет держать в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины. Я рекомендовал бы соглашаться на получение паспорта, чтобы выжить, или любыми средствами выезжать с оккупированной территории», — пояснил омбудсмен.
Верещук, в свою очередь, тоже посоветовала выезжать с оккупированной территории, но, при этом, напомнила «свои рекомендации», среди которых «российские паспорта не брать, с оккупантами не сотрудничать».
«Примирил» заявления двух высокопоставленных госчиновников советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Если вы можете не получать российский паспорт, старайтесь не получать. Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток, — берите», – написал он.
В принципе, заявления Лубинца и Верещук действительно отличаются не столько содержанием, сколько формой подачи. Бравурно-патриотичная, непримиримая вице-премьер на фоне прагматичного омбудсмена действительно выглядела как оппонирующая сторона, а не солидарная.
В этом есть определенный символизм: чем меньше личная вовлеченность в войну, тем более агрессивна позиция человека по отношению к тем, кто оказался на оккупированной территории. Лубинец ранее представлял в парламенте оккупированные ныне районы Донецкой области и сам выходец оттуда.
Верещук, уроженка Львовской области и о жизни в оккупации судит без вовлеченности, как сторонний наблюдатель. Отсюда и разница в тональности их заявлений. Между тем, правозащитник Павел Лисянский 1 мая сообщил об аресте на оккупированной части Донбасса 37 украинских граждан за отказ от получения российского гражданства.
Путин против Достоевского
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой депортация украинских детей в Россию имеет признаки геноцида. После ордера Международного уголовного суда на арест Путина и детского омбудсмена РФ Беловой-Львовой за депортацию детей с Украины это голосование стало показателем системности в преследовании всех виновных, в том числе руководства России. Это больше не разовый акт смелого прокурора, это позиция всех стран членов ПАСЕ.
Можно думать, что этот шаг, в том числе, стал толчком и к следующему - Папа Римский заявил о готовности помогать в возвращении вывезенных в Россию украинских детей. «Святой Престол готов помочь репатриировать детей, потому что это правильно» - сказал понтифик, возвращаясь из Будапешта в Ватикан.
Неизвестно насколько продуктивным будет его участие, но сам факт внимания к этой теме мирового сообщества помогает если не решить проблему, то хотя бы ощутить ее масштабы. Ранее и депортация и гибель детей от рук россиян в Украине была просто цифрами. К цифрам привыкаешь. Теперь они выглядят совсем по-другому: 471 ребенок погиб и более 952 получили ранения с 24 февраля 2022 года.
Фактически, каждый день этой войны опыт кровью как минимум двух детей. Больше всего пострадало детей как раз в тех областях, которые россияне пытались и пытаются «освободить» от «нацистов». в Донецкой области - 452, Харьковской - 275, Киевской - 128, Херсонской - 94, Запорожской - 89, Николаевской - 88, Черниговской - 68, Днепропетровской - 67, Луганской - 66.
Вряд ли «освободители» Путин и Ко читали Достоевского: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка».
Справка
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.