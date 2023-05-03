Путин против Достоевского, принудительное гражданство и конец «Вагнера». Обзор событий недели в Украине

Евгений Пригожин завил что ЧВК «Вагнер» через скоро перестанет существовать. «На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК «Вагнер» заканчивается… Мы уйдем в историю. Ничего страшного. Так бывает», - сказал он в одном из интервью.

Напомню: ЧВК «Вагнер» является основной ударной силой россиян в боях за Бахмут. Девять месяцев штурма этого украинского города сделали его всемирно известным, влиятельным, но и токсичным даже для российских элит.

Статус фактически частной армии с собственными авиацией и артиллерией, вербовка заключенных в российских тюрьмах, введение практики «одноразовых солдат», публичные конфликты с региональными элитами, Генштабом и Минобороны РФ, официальный статус террористической организации и многочисленные скандалы со зверскими казнями военнопленных – вот то, чем прославилась ЧВК «Вагнер».

Успехи на поле боя были скромнее, но по сравнению со «второй в мире армией» вагнеровцы выглядят более эффективными. Что же заставило Пригожина заявить о близкой кончине «Вагнера»?

Во-первых, потери живой силы восполнять становится все труднее. В последние дни «дирижер Пригожин» стал публиковать ежедневные сводки, из которых следует, что каждые сутки его незаконная армия теряет 90-100 наемников.