Галерея ⟩ Назначена экспертиза обломков затонувшего судна, найденных на Штромке

Клуб серфинга, работающий на Штромке, уже ранее сообщал в управу Пыхья-Таллинна о больших металлических деталях, опасно торчащих из воды. Поскольку уровень воды отступил на значительное расстояние, а морское дно достаточно просохло, чтобы выдержать машины, обломки были выкопаны и отбуксированы на берег партнером районной управы.

Майли Ройо, советник по подводной археологии Департамента охраны памятников истории и культуры, посетившая затонувшее судно, сообщила районной управе, что, по ее мнению, ценность затонувшего судна для наследия неясна, и важно задокументировать остатки затонувшего судна должным образом, чтобы сохранить материалы, которые могут быть использованы в будущем.