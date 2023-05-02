Галерея ⟩ Назначена экспертиза обломков затонувшего судна, найденных на Штромке

Из-за исключительно низкого уровня воды в этом году на пляже Штромка в Пыхья-Таллинне стали видны обломки металлического корпуса судна, частично погруженного в ил.
Клуб серфинга, работающий на Штромке, уже ранее сообщал в управу Пыхья-Таллинна о больших металлических деталях, опасно торчащих из воды. Поскольку уровень воды отступил на значительное расстояние, а морское дно достаточно просохло, чтобы выдержать машины, обломки были выкопаны и отбуксированы на берег партнером районной управы.
Майли Ройо, советник по подводной археологии Департамента охраны памятников истории и культуры, посетившая затонувшее судно, сообщила районной управе, что, по ее мнению, ценность затонувшего судна для наследия неясна, и важно задокументировать остатки затонувшего судна должным образом, чтобы сохранить материалы, которые могут быть использованы в будущем.
Основываясь на оценке Ройо, Мануэла Пихлап, старейшина Пыхья-Таллинна, обратилась в Эстонский морской музей с просьбой заказать экспертную оценку, включая документирование затонувшего судна с помощью фотограмметрии и фиксацию характерных особенностей. В настоящее время управа Пыхья-Таллинна ожидает ценового предложения от музея.