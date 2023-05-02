ОБЗОР ⟩ Телохранители будут сопровождать королевскую чету на каждом шагу

На первый взгляд, это обычная процедура, к которой Департамент полиции и пограничной охраны усиленно готовился в течение нескольких месяцев: «Мы знали о визите короля и королевы Швеции заранее, но самый интенсивный период подготовки проходил в последние пару месяцев», - сказал начальник отдела личной охраны Андрис Вильтсин. «К этому также привлечены люди из военной полиции, центра разминирования спасательной службы, коллеги из других подразделений и вспомогательные резервы», - перечислил он.