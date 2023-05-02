Вт, 2.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ОБЗОР ⟩ Телохранители будут сопровождать королевскую чету на каждом шагу

Брита-Мария Алас
Facebook Twitter
Comments
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия.
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия. Фото: Claudio Bresciani/tt/SCANPIX

Шведскую королевскую чету, прибывшую сегодня в Эстонию, в течение всех дней визита будут сопровождать телохранители и полиция: будь то посещение мемориала, поездка на поезде в Тарту или посещение Детской деревни.

На первый взгляд, это обычная процедура, к которой Департамент полиции и пограничной охраны усиленно готовился в течение нескольких месяцев: «Мы знали о визите короля и королевы Швеции заранее, но самый интенсивный период подготовки проходил в последние пару месяцев», - сказал начальник отдела личной охраны Андрис Вильтсин. «К этому также привлечены люди из военной полиции, центра разминирования спасательной службы, коллеги из других подразделений и вспомогательные резервы», - перечислил он.

Полицейских попросили помочь и с поездкой в Тарту, которая состоится в четверг. «Безопасность короля и королевы Швеции и их делегации обеспечивают здесь эстонская полиция и сотрудники личной охраны, задачи которых разделены согласно плану и необходимости конкретного визита», - сообщил Вильтсин, не раскрывая подробностей. Поскольку роли охраны распределяются в таких случаях по договоренности, то, согласно плану, гостей будут сопровождать и шведские телохранители.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх